Roma-Bologna, Ferrajolo shock su Gasperini: “Non sono tutti cog***ni! Se c’era Ranieri…”

ROMA-BOLOGNA, RANIERI AL POSTO DI GASPERINI? – Dal 1° di marzo, giorno del gol subìto da Gatti nel finale contro la Juventus, sono passati solo venti giorni. Bene: nell’arco di tre settimane la Roma è riuscita a gettare all’ortiche il lavoro id tutta una stagione. La sconfitta di ieri col Bologna e la conseguente eliminazione dall’Europa League è stato infatti solo l’ennesimo risultato negativo di una squadra che, negli ultimi giorni, ha perso terreno anche nella corsa Champions in campionato.

Come sempre in questi casi, tra i fischi assordanti anche di un Olimpico per la prima volta polemico dopo diverso tempo, si comincia a fare processi, bilanci e analisi del periodo di crisi del club. Una vera e propria caccia alla streghe; una ricerca dei principali colpevoli di questa catastrofe sportiva.

Da un lato c’è chi vede più nella dirigenza e in particolare nel DS Massara i maggiori responsabili, specie in virtù di alcune scelte di mercato dispendiose non rivelatesi (col senno del poi) particolarmente azzeccate. Dall’altro, soprattutto in merito alle prestazioni delle ultime settimane, c’è chi denuncia un allenatore sempre più apparentemente in confusione (grida ancora vendetta il cambio verso la fine Celik-Zaragoza).

E’ di questo avviso il “Presidente” Luigi Ferrajolo, che in diretta su Radio Radio – Lo Sport ha criticato aspramente l’atteggiamento tattico della Roma contro il Bologna, lanciando anche una clamorosa provocazione sul duo Gasperini-Ranieri:

“Dico una cattiveria: se ci fosse stato Ranieri al posto di Gasperini in panchina non so se avrebbe passato il turno, ma certamente non avremmo visto una partita così scriteriata! Non puoi giocare sempre all’arrembaggio, 1 vs 1, senza cambiare mai! Match tatticamente scellerato, se poi consideri che il tridente del Bologna è nettamente meglio di quello della Roma…“

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