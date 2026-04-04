Clamoroso annuncio in casa Roma a pochissime ore dalla super sfida contro l’Inter capolista: ecco le ultime.

Manca ormai pochissimo all’inizio di Inter-Roma, big match della trentunesima giornata di Serie A. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere lontane Milan e Napoli in vista della volata salvezza, mentre la compagine giallorossa non può permettersi più passi falsi se ambisce al quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, in casa giallorossa tiene banco anche la questione legata al futuro del tecnico Gian Piero Gasperini. Ecco quanto dichiarato dal giornalista e conduttore di ‘Radio Radio’, Ilario Di Giovambattista, proprio in diretta: “Se la Roma non va in Champions League, metteranno Gian Piero Gasperini in forte discussione. Se esci in quel modo dalle Coppe e non arrivi tra le prime quattro, non c’è un risultato. Incidono anche i comportamenti e le situazioni che vedono protagonista Gasp, che tende a bypassare Ranieri (che lo ha voluto a Roma) e Massara per confrontarsi direttamente con i Friedkin”.

🤯”Dai rapporti con #Ranieri e #Massara fino ai risultati: ecco perché i #Friedkin stanno ragionando su #Gasperini…” L’indiscrezione di @IlarioDiGiovamb scatena gli animi in diretta! 👇GUARDA IL VIDEO COMPLETO NEI COMMENTI E DICCI CHE NE PENSI #ASRoma pic.twitter.com/CdGI1ywFxB — Radio Radio (@RadioRadioWeb) April 3, 2026

La parola passa ora al campo: la sfida di domenica contro l’Inter rischia di essere decisiva per il futuro della Roma e di Gian Piero Gasperini.