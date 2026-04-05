Arriva una clamorosa rivelazione che riguarda Jannik Sinner: restano tutti senza parole per quanto accaduto.

Ha vinto di recente i Masters di Indian Wells e di Miami e a breve proverà a calare il tris nell’Atp 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile. Jannik Sinner ha cambiato marcia dopo la cocente eliminazione nella semifinale degli Australian Open e adesso punto a tornare al comando del ranking Atp: i punti di distacco da Alcaraz sono sempre meno e ora il campione di San Candido vede l’amico-rivale di Murcia.

Eppure, Sinner ha rimediato tante ‘sconfitte’ fuori dal campo. Ad ammetterlo è lo stesso azzurro in uno dei tanti vlog pubblicati in ‘Benvenuti a Jannik Sinner Unfiltered’ su Youtube, che riguardano la sua vita di tutti i giorni. Proprio in uno di questi l’attuale numero 2 del mondo ha infatti ammesso al suo coach Cahill di essere stato bocciato tre volte all’esame per la patente di guida.

Un siparietto che ha lasciato tutti senza parole. Nessuno è perfetto e lo stesso Sinner dimostra di essere ‘umano’ fuori dal rettangolo di gioco: ma adesso tasta a Montecarlo, dove potrebbe essere un clamoroso tris da parte della stella italiana.