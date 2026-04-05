Continuano a susseguirsi voci relative a un ritiro di Max Verstappen: ecco cosa sta succedendo in Formula 1.

L’anno scorso si è reso protagonista di una rimonta pazzesca e ha perso il Mondiale per appena 2 punti di distacco dal campione del mondo Norris, ma il 2026 di Max Verstappen è iniziato malissimo. Il pilota olandese della Red Bull è lontanissimo dalle prime posizioni e sta faticando parecchio a imporsi, a tal punto che potrebbe addirittura ritirarsi o prendersi un periodo sabbatico se questo momento dovesse durare a lungo.

Un’indiscrezione pazzesca che ha sconvolto il mondo della Formula 1. A dire la sua in merito a questa questione è ora Eddie Irvine, ex-pilota della Ferrari, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “La Formula 1 non ha bisogno di Max, il Circus è pieno di piloti molto talentuosi. Per un grande campione come Max è dura ritrovarsi a metà classifica, ma se pensa al suo stipendio ci sono oltre 50 milioni di buoni motivi per restare“.

Dichiarazioni forti, destinate sicuramente a far discutere. Secondo voi come si concluderà questa vicenda? Verstappen si prenderà davvero una pausa o proverà a riportare in alto la Red Bull nel Mondiale di F1?