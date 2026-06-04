Si chiude nel modo più amaro il Roland Garros 2026 di Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro nei quarti di finale contro Matteo Arnaldi a causa di un problema muscolare all’anca sinistra, interrompendo una delle storie più significative del torneo parigino.

Il derby azzurro sul Philippe-Chatrier si è concluso anticipatamente nel secondo set, con Arnaldi avanti 7-5 5-2. Dopo aver richiesto un medical timeout e aver tentato di proseguire nonostante il dolore crescente, Berrettini ha deciso di fermarsi, consapevole di non poter continuare a competere al meglio.

Una conclusione dolorosa per un torneo che sembrava rappresentare il definitivo ritorno ai massimi livelli del finalista di Wimbledon 2021. Arrivato a Parigi da numero 105 del ranking ATP, Berrettini aveva ritrovato continuità di rendimento e fiducia, conquistando per la prima volta dopo diversi anni l’accesso ai quarti di finale di uno Slam. Grazie al percorso compiuto al Roland Garros, il romano tornerà inoltre tra i primi 50 giocatori del mondo.

Le lacrime di Berrettini e l’incognita Wimbledon

Le immagini più significative della giornata sono arrivate però dopo il ritiro. Nel corso delle interviste post partita, Berrettini non è riuscito a trattenere l’emozione e si è presentato visibilmente commosso davanti ai giornalisti.

“Non so quanto il dolore che ho adesso, che è un dolore abbastanza forte, mi terrà fermo. Spero il meno possibile. Spero di essermi fermato in tempo, spero non sia niente di grave. Vorrei non fermarmi troppo anche perché sentivo il ritmo, sentivo belle sensazioni in campo. Speriamo di vederci a Wimbledon“, ha dichiarato il tennista azzurro.

Parole che raccontano tutta la frustrazione di un atleta che negli ultimi anni ha dovuto convivere con numerosi problemi fisici. La sua carriera è stata infatti spesso condizionata dagli infortuni, che ne hanno limitato la continuità nei momenti più importanti della stagione. Proprio per questo, il percorso compiuto a Parigi aveva assunto un significato particolare, restituendo a Berrettini la sensazione di poter tornare protagonista ai vertici del tennis internazionale.

Nelle prossime ore il romano farà rientro in Italia per sottoporsi agli esami strumentali necessari a valutare l’entità dell’infortunio. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile capire se riuscirà a recuperare in tempo per Wimbledon, terzo Slam della stagione, in programma dal 29 giugno.

Arnaldi vola in semifinale contro Cobolli: “Mi dispiace per Matteo“

Dall’altra parte della rete continua invece il sogno di Matteo Arnaldi. Il ligure, numero 104 del mondo prima dell’inizio del torneo, accede per la prima volta in carriera alle semifinali di uno Slam e affronterà un altro italiano, Flavio Cobolli. Al termine dell’incontro ha voluto dedicare un pensiero al connazionale: “Non puoi augurare a nessuno di finire una partita così. Matteo ha disputato un torneo straordinario. Gli auguro di recuperare presto e di tornare a giocare sull’erba“.

Per il tennis italiano resta la soddisfazione di avere già la certezza di un finalista al Roland Garros. Ma la giornata di Parigi sarà ricordata soprattutto per le lacrime di Berrettini e per l’ennesimo stop fisico arrivato proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la sua migliore versione.