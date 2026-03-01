Gatti la riprende nel finale, consegnando il pareggio alla Juventus all’ultimo respiro. Finisce 3 a 3 il posticipo di Serie A, partita in cui la Roma era riuscita a portarsi in vantaggio, e sul 3 a 1 si pensava anche potesse averla chiusa. L’analisi di Luigi Ferrajolo: C’è una maledizione sulla Roma, la partita di oggi si era messa proprio bene, tre gol bellissimi, quando è entrato Gatti ho capito che è entrato l’attaccante più pericoloso della Juve. La Roma stava reggendo bene, è difficile condannare questa squadra perché tranne gli ultimi 4 minuti ha giocato bene, non è riuscita a gestire, falli stupidi, palloni buttati all’aria.

La vittoria sarebbe stata importantissima ma anche meritata. La Juve non molla mai, reagisce anche quando è ferita. Gatti ha messo sostanza in area dove prima non c’era nessuno. Boga lasciato libero quando è saltata una marcatura, ma rimane la grande partita limitata da errori individuali. Non ci sono squadre che possono prendere il largo, la Roma ha il Napoli a tiro e il Como subito dietro, vediamo quello che accadrà“.