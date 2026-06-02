Le strade del club bianconero e di quello giallorosso si incrociano nuovamente: ecco cosa sta succedendo. 

Dopo la volata per un posto in Champions League, le strade di Juventus e Roma tornano a incrociarsi questa volta in sede di calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno messo nel mirino uno dei pupilli di Gian Piero Gasperini, ovvero Niccolò Pisilli, centrocampista della nazionale italiana classe 2004.

Nicolò Pisilli con la maglia della Roma
Pisilli (Screenshot da profilo X @g_iallorossi) – Radioradio.it

Spalletti ne apprezza qualità, quantità e capacità di inserimento e avrebbe chiesto alla dirigenza di corso Galileo Ferraris uno sforzo economico per portarlo a Torino già nel corso di questa sessione estiva.

Pisilli, che è legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno 2029, avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro: una cifra importante per quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico nazionale. La Juve lo sa bene e vuole affondare il colpo, ma l’affare col club giallorosso si preannuncia davvero complicato. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di mercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane.