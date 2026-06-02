Le strade del club bianconero e di quello giallorosso si incrociano nuovamente: ecco cosa sta succedendo.

Dopo la volata per un posto in Champions League, le strade di Juventus e Roma tornano a incrociarsi questa volta in sede di calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno messo nel mirino uno dei pupilli di Gian Piero Gasperini, ovvero Niccolò Pisilli, centrocampista della nazionale italiana classe 2004.

Spalletti ne apprezza qualità, quantità e capacità di inserimento e avrebbe chiesto alla dirigenza di corso Galileo Ferraris uno sforzo economico per portarlo a Torino già nel corso di questa sessione estiva.

Pisilli, che è legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno 2029, avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro: una cifra importante per quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico nazionale. La Juve lo sa bene e vuole affondare il colpo, ma l’affare col club giallorosso si preannuncia davvero complicato. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di mercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane.