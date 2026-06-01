Grandi novità in casa giallorossa in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Dopo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Roma è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini. L’obiettivo della dirigenza capitolina è quello di intervenire sul calciomercato con innesti mirati in tutti i reparti, ma occhio anche alle operazioni in uscita.

Il principale indiziato a fare le valigie è Lorenzo Venturino, attaccante classe 2006 che si è trasferito nella capitale con la formula del prestito. Il 19 enne originario di Genova ha deluso le aspettative e – secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘Il Messaggero’ – non verrà riscattato dalla Roma e dunque tornerà al Genoa nelle prossime settimane.

Proprio nel reparto offensivo, si preannunciano le principali novità a Trigoria: Malen è sicuro della conferma, mentre resta incerto il futuro di Dybala e Soulé. In ogni caso, la Roma acquisterà almeno un calciatore offensivo per rendere più imprevedibile l’attacco e per colmare il gap dall’Inter capolista e dal Napoli che ha chiuso la stagione al secondo posto in classifica, proprio davanti ai giallorossi.