L’allenatore leccese è pronto a ripartire dopo l’addio al Napoli dopo due stagioni: ecco le ultime sul suo futuro.

La sua avventura al Napoli si è appena conclusa, dopo due stagioni in cui ha regalato uno scudetto e una Supercoppa italiana al popolo di fede azzurra. Per Antonio Conte è arrivato il momento di voltare pagina e in queste ore continuano a circolare voci in merito al suo futuro: c’è chi lo accosta alla Juventus per una eventuale sostituzione di Spalletti e chi alla Nazionale italiana per prendere il posto di Gattuso.

Ecco quanto ammesso in tal senso da Fabio Capello nel corso di una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’: “Commissario tecnico della Nazionale? Antonio Conte è l’uomo giusto, in assoluto. Lo chiamerei subito. Ci ha già lavorato, sa benissimo quello che servirebbe, delle problematiche che esistono in azzurro e delle difficoltà con cui ogni ct deve convivere”.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane, ma quella di Conte resta sicuramente una candidatura forte per la panchina dell’Italia: seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.