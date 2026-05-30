Colpo di scena a Parigi dopo l’eliminazione del numero 1 al mondo: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Colpo di scena al Roland Garros. Jannik Sinner, favorito numero 1 per la vittoria finale, si arrende infatti nel secondo turno a Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un vero e proprio malore nel corso del terzo set. L’azzurro era avanti 2 set a zero e conduceva 5-2 nel terzo parziale, ma improvvisamente è stato colpito da un colpo di calore e ha perso addirittura al quinto set. Un’eliminazione clamorosa che ora stravolge la classifica Atp.

Sinner, finalista l’anno scorso a Parigi, si ritroverà lunedì 8 giugno primo in classifica a quota 13500 punti, con 3540 punti di vantaggio su Alcaraz, fermo a quota 9960. Il campione di Murcia perderà anche i 500 punti della vittoria del Queen’s 2025, torneo a cui non prenderà parte per il problema al polso, e i 1300 punti di Wimbledon, scivolando così a 8160 punti.

Sinner, che ora si prenderà un periodo di riposo prima dell’inizio di Wimbledon, dovrà difendere proprio sull’erba di Londra i 2000 punti dello scorso anno. Il che significa che l’attuale padrone della classifica mondiale potrebbe ritrovarsi addirittura con 5340 punti di vantaggio sull’amico-rivale Alcaraz al termine dei Championships.