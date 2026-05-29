Pruzzo attacca: “Federer e Nadal non avrebbero mai giocato a mezzogiorno. Io avrei detto: arrivederci e grazie”

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 dall’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Una sconfitta clamorosa per il numero 1 al mondo, che era andato in vantaggio di due set e si era portato sul 5-1 nel terzo, prima di accusare un grave malore che lo ha di fatto immobilizzato in campo. Con Carlos Alcaraz già fuori per infortunio, il torneo parigino perde così entrambe le sue stelle principali.

La partita, giocata nella giornata di giovedì sul Court Philippe-Chatrier a partire dalle ore 12, ha immediatamente scatenato le polemiche sull’orario di inizio imposto dagli organizzatori. A prendere posizione con forza, nello studio di Radio Radio Lo Sport, è stato il commentatore ed ex calciatore Roberto Pruzzo.

«Una mancanza di rispetto verso il numero 1 al mondo»

«Federer, Djokovic e pure Nadal avrebbero giocato a mezzogiorno un secondo turno del Roland Garros? Io credo proprio di no», ha dichiarato Pruzzo senza mezzi termini. «Io, fossi stato Sinner e mi avessero messo a mezzogiorno in queste condizioni, gli avrei detto: giocate voi, arrivederci e grazie.»Una posizione netta, condivisa anche dal collega in studio: «Ci sono stati momenti in cui il numero 1 al mondo si sceglieva il campo e anche l’orario. Mettere il numero 1 a mezzogiorno mi è sembrato una mancanza di rispetto.»Pruzzo ha poi allargato la riflessione all’importanza sistemica del campione altoatesino per l’intero movimento: «Il tennis sta in piedi grazie a lui in questo momento. Con Alcaraz purtroppo infortunato, vedere trattare così il numero 1 al mondo è qualcosa su cui andava detto qualcosa.»Sul tema delle condizioni climatiche è intervenuto anche Novak Djokovic, che ha aperto il dibattito dichiarando che in caso di caldo estremo si dovrebbe valutare di far giocare alla sera