Ore concitatissime in casa rossonera per quel che riguarda la scelta del nuovo allenatore: ecco le ultime. 

Dopo il deludente quinto posto in classifica e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Milan si appresta a dare il via all’ennesima rivoluzione. Si comincerà con la scelta del nuovo allenatore, chiamato a sostituire Massimiliano Allegri che proprio in queste ore ha raggiunto l’accordo con De Laurentiis per guidare il Napoli l’anno prossimo.

Pochettino
Pochettino – Radioradio.it

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘The Athletic’, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro importante tra alcuni rappresentanti del Milan e Mauricio Pochettino, che al momento è il commissario tecnico degli Stati Uniti e il cui contratto con la Federcalcio USA scadrà proprio dopo il Mondiale.

Pochettino piace per filosofia di gioco e per la grandissima esperienza maturata in questi anni, più precisamente in Premier League dove ha allenatore il Tottenham (5 anni e una finale di Champions) e il Chelsea nella stagione 2023/2024 oltre alla parentesi al Paris Saint-Germain l’anno prima. Il 54enne argentino avrebbe già dato il suo ok al Milan e l’affare potrebbe entrare molto presto nel vivo: sarà davvero lui il nuovo allenatore del Milan o alla fine il mercato riserverà l’ennesimo colpo di scena?