Ore concitatissime in casa rossonera per quel che riguarda la scelta del nuovo allenatore: ecco le ultime.

Dopo il deludente quinto posto in classifica e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Milan si appresta a dare il via all’ennesima rivoluzione. Si comincerà con la scelta del nuovo allenatore, chiamato a sostituire Massimiliano Allegri che proprio in queste ore ha raggiunto l’accordo con De Laurentiis per guidare il Napoli l’anno prossimo.

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘The Athletic’, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro importante tra alcuni rappresentanti del Milan e Mauricio Pochettino, che al momento è il commissario tecnico degli Stati Uniti e il cui contratto con la Federcalcio USA scadrà proprio dopo il Mondiale.

Pochettino piace per filosofia di gioco e per la grandissima esperienza maturata in questi anni, più precisamente in Premier League dove ha allenatore il Tottenham (5 anni e una finale di Champions) e il Chelsea nella stagione 2023/2024 oltre alla parentesi al Paris Saint-Germain l’anno prima. Il 54enne argentino avrebbe già dato il suo ok al Milan e l’affare potrebbe entrare molto presto nel vivo: sarà davvero lui il nuovo allenatore del Milan o alla fine il mercato riserverà l’ennesimo colpo di scena?