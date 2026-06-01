Lazio, scontro in diretta dopo la lettera di Bisignani: “Ci sei o ci fai?!”

Una domenica destinata a far discutere quella del 31 maggio nel mondo Lazio. A catalizzare l’attenzione dell’ambiente biancoceleste è stato un articolo firmato da Luigi Bisignani sulle colonne de Il Tempo, nel quale il giornalista ha analizzato il delicato momento attraversato dal club capitolino, soffermandosi sulle criticità che, a suo giudizio, ne starebbero limitando la crescita.

Tra i passaggi più rilevanti dell’approfondimento, emerge una rivelazione destinata a suscitare inevitabilmente dibattito. Secondo quanto riportato da Bisignani, negli anni scorsi sarebbe stata avanzata un’offerta per l’acquisizione della Lazio dal valore di circa 450 milioni di euro. L’iniziativa, sempre stando alla ricostruzione del giornalista, sarebbe stata riconducibile a JP Morgan attraverso Enrico Monti. Una proposta che, tuttavia, non avrebbe trovato il favore del presidente Claudio Lotito, intenzionato a proseguire il percorso intrapreso alla guida della società.

Lotito avrebbe rifiutato una proposta di 450 milioni? La smentita della Lazio

L’indiscrezione ha rapidamente fatto il giro dell’ambiente calcistico, ma non è tardata ad arrivare la presa di posizione ufficiale della Lazio. Attraverso una nota diffusa nelle ore successive alla pubblicazione dell’articolo, il club ha smentito in maniera netta quanto riportato.

“La S.S. Lazio, con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano ‘Il Tempo’ a firma di Luigi Bisignani, contenente il riferimento a una presunta offerta da 450 milioni di euro formulata da JP Morgan per l’acquisizione della Società, smentisce in maniera categorica quanto riportato“, si legge nel comunicato.

La società biancoceleste ha inoltre precisato che non sarebbe mai pervenuta alcuna proposta o manifestazione di interesse riconducibile a JP Morgan finalizzata all’acquisizione del club. “Tale notizia è del tutto priva di fondamento, non essendo mai pervenuta alla Società alcuna proposta, manifestazione di interesse o interlocuzione riconducibile a JP Morgan avente ad oggetto l’acquisizione del Club“, prosegue la nota.

La Lazio conclude definendo l’informazione “non veritiera” e priva di “alcun riscontro oggettivo“, chiudendo così ogni possibile speculazione sulla presunta offerta.

La vicenda aggiunge un nuovo capitolo al dibattito sul presente e sul futuro della società biancoceleste, in un momento particolarmente delicato per il club. Resta ora da capire se emergeranno ulteriori elementi a sostegno delle ricostruzioni pubblicate o se la smentita ufficiale della Lazio metterà definitivamente la parola fine alla questione.

Scontro Orsi-Mattioli in diretta: “Vuoi prendere in giro tutti! Ci sei o ci fai?!”

Botta e risposta dai toni accesi a Radio Radio Mattino – Sport & News, dove si è sviluppato un vivace confronto sul presente e sulle prospettive della Lazio.

A far discutere sono state le parole di Mario Mattioli, che ha espresso una valutazione netta sulle ambizioni del club biancoceleste e sulle aspettative della tifoseria nei confronti del presidente Claudio Lotito.

“I laziali cosa pretendono da Lotito? La Lazio è una squadra senza debiti e questo è già tanto. Non vedo come possa competere con squadre come Inter, Milan o Napoli. Non ha le risorse necessarie, è da quinto-settimo posto“, ha dichiarato Mattioli durante la trasmissione.

Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito in studio, trovando la dura opposizione di Nando Orsi.