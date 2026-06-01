Pessime notizie per i cittadini in vista dei prossimi giorni: ecco cosa succederà nel nostro paese.

Dopo l’ondata di caldo dei giorni scorsi con temperature ben al di sopra delle medie, le condizioni meteorologiche si preannunciano particolarmente instabili da qui ai prossimi giorni. Sono, infatti, in arrivo le prime infiltrazioni di aria fresca e tra lunedì 1 e martedì 2 giugno assisteremo a un peggioramento con i forti temporali che si abbatteranno sulla nostra penisola. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare chiarezza.

Nella giornata di oggi, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna saranno interessate da locali piogge nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio si intensificherà questa instabilità con fenomeni anche intensi.

Martedì 2 giugno, invece, i rovesci e i temporali riguarderanno anche la Toscana e il centro Italia, con temperature in netto calo. Venti ancora tesi meridionali, al pari del mari che saranno particolarmente mossi. Un peggioramento del meteo, insomma, che rischia di limitare gli spostamenti degli italiani che di colpo di sveglieranno sotto una pioggia battente dopo il grande caldo dei giorni scorsi. Una notizia davvero inaspettata.