Ecco come sta il numero uno della classifica mondiale dopo il malore accusato al Roland Garros.

Il malore accusato al secondo turno del Roland Garros non va assolutamente sottovalutato e bisogna capire le ragioni che hanno portato alla clamorosa sconfitta contro Cerundolo al quinto set. Sono ore concitate per Jannik Sinner che vuole vederci chiaro dopo quanto accaduto giovedì pomeriggio sulla terra di Parigi.

Il numero 1 del ranking Atp, nella giornata di ieri, è arrivato ieri al J Medical di Torino per sottoporsi ad esami approfonditi. In ogni caso, Sinner non prenderà parte al torneo di Halle e al Queens, che si disputano poco prima di Wimbeldon.

Il campionissimo di San Candido osserverà un periodo di riposo assoluto che durerà almeno fino a lunedì 8 giugno e solo successivamente inizierà la preparazione in vista del terzo torneo del grande Slam, in programma a Londra dal 29 giugno al 12 luglio. Sinner punta a tornare in campo più forte di prima e a vincere Wimbledon, ma prima dovrà capire cosa è accaduto al Roland Garros nel corso del match contro Cerundolo. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore e vi terremo aggiornati su questa vicenda.