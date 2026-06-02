Aggiornamenti importantissime sul campione di Murcia che salterà anche Wimbledon dopo il forfait al Roland Garros.

Nonostante la cocente eliminazione di Sinner al secondo turno, il Roland Garros continua a regalare grandissime soddisfazioni all’Italtennis. Cobolli, Berrettini e Arnaldi si sono infatti qualificati per i quarti di finale del torneo in corso di svolgimento sulla terra parigina e non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui.

Chi sarà costretto a guardare da casa il Roland Garros, invece, è Carlos Alcaraz che è ancora fermo ai box a causa di un infortunio al polso e che si vedrà costretto a saltare anche Wimbledon. Proprio il campionissimo di Murcia, nelle scorse ore, è tornato ad allenarsi e ha pubblicato su Instagram le immagini del suo ritorno in campo.

Nel video in questione, si vede l’attuale numero 2 della classifica mondiale colpire la palla con la mano sinistra: il dolore al polso persiste e, dunque, Alcaraz punta ad allenare in questi giorni anche l’arto meno dominante con l’obiettivo di ritrovare le giuste distanze dalla palla e la confidenza con il campo. Lo spagnolo lavora duramente per tornare al più presto protagonista e per duellare con il suo grande amico-rivale Jannik Sinner.