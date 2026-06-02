Il clima in casa Milan continua a essere estremamente teso. Dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League, maturata in seguito alla sconfitta interna contro il Cagliari nell’ultima giornata di campionato, il club rossonero è precipitato in una fase di profonda incertezza. Le decisioni prese dalla proprietà hanno innescato una vera e propria rivoluzione societaria, con conseguenze che si stanno facendo sentire su più fronti.

Allegri, è guerra aperta con il Milan

Tra i casi più delicati c’è quello legato a Massimiliano Allegri, il cui addio al Milan si sta trasformando in uno scontro aperto con la dirigenza. L’allenatore toscano, infatti, non avrebbe intenzione di accettare passivamente l’esonero e starebbe valutando iniziative anche sul piano legale. Il tecnico era vincolato da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo automatico fino al 2028 subordinata alla qualificazione in Champions, obiettivo poi sfumato.

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, Allegri contesterebbe le modalità con cui è stato gestito il suo allontanamento. Lo staff del tecnico ritiene infatti di aver subito un “danno d’immagine”, sostenendo che la notizia dell’esonero sia diventata di dominio pubblico prima della comunicazione ufficiale ricevuta dalla società. Una situazione che potrebbe aprire a richieste di risarcimento o essere utilizzata come leva nella trattativa per la risoluzione del rapporto.

Sul tavolo resta anche il tema economico. Le richieste dell’entourage dell’allenatore sarebbero molto distanti dalle intenzioni del club. Da una parte c’è un accordo che, tra stipendi e collaboratori, avrebbe un peso rilevante sui conti societari; dall’altra la volontà del Milan di chiudere la vicenda con un esborso decisamente più contenuto. Le posizioni restano lontane e il rischio di una battaglia legale non può essere escluso.

L’allarme della FIGC

Nel frattempo, la situazione societaria continua a destare preoccupazione. Dopo il terremoto seguito al fallimento dell’obiettivo Champions, la proprietà guidata da Gerry Cardinale ha avviato un profondo riassetto interno che ha portato all’uscita di figure di primo piano. Una fase di transizione che, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe generato un clima di “smarrimento” e “incertezza totale” all’interno dell’ambiente rossonero.

Proprio in questo contesto sarebbe arrivato anche un richiamo da parte della FIGC, che avrebbe contattato il club per ricordare la scadenza del 16 giugno, termine entro il quale dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato. Un passaggio formale ma fondamentale, che ha spinto il Milan ad accelerare la riorganizzazione interna.

Per garantire la piena operatività della società, le deleghe sono state affidate a Massimo Calvelli, che insieme al presidente Paolo Scaroni rappresenta attualmente uno dei pochi riferimenti autorizzati alla firma degli atti ufficiali. Una soluzione tampone in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato.

L’iscrizione al campionato non sembra essere a rischio, ma il quadro generale resta estremamente complicato. Tra tensioni interne, cambiamenti ai vertici e il confronto sempre più duro con Allegri, il Milan continua a vivere una delle fasi più delicate e turbolente della sua storia recente.

Franco Ordine: “Milan? Andrà sempre peggio…”

In un contesto già segnato da tensioni, incertezze e continui cambiamenti ai vertici, non sono mancate le critiche nei confronti della gestione societaria. Tra le voci più severe c’è quella di Franco Ordine, che nel corso di un intervento in diretta su Radio Radio ha espresso un giudizio durissimo sul momento attraversato dal club rossonero e sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno della nuova struttura dirigenziale.

“Sappiamo già cosa accadrà al Milan: Ibrahimovic è già stato ‘boss’ e ha completato un poker di insuccessi. Penso che stavolta riusciranno a fare anche peggio!“

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