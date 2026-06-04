Arriva un clamoroso annuncio in queste ore: protagonisti ancora una volta l’azzurro e Carlos Alcaraz.

Il Roland Garros è entrato ormai nella sua fase più calda con la finale in programma domenica 7 giugno che si preannuncia davvero scoppiettante. Finale che non vedrà come protagonista Jannik Sinner, che è stato eliminato al secondo turno dopo aver accusato un malore nel corso del match contro Cerundolo.

E ora arriva un clamoroso annuncio da parte di Patrick Mouratoglu che boccia il numero 1 del ranking Atp: “E se il vero gap tra Sinner e Alcaraz non fosse fisico ma mentale? Nelle partite durate quasi 4 ore, Jannik ha un bilancio di 0-9, mentre Carlos addirittura di 15-1. A differenza di Sinner, Alcaraz lotta, si adatta e trova soluzioni. Lo spagnolo sa soffrire e adattarsi sotto pressione. A questo punto, sorge spontanea una domanda. Nelle difficoltà di chi bisogna fidarsi di più: di chi gioca con facilità o di chi riesce puntualmente a trovare una soluzione?“.

Dichiarazioni forti, destinate sicuramente a far discutere: come la prenderà Jannik Sinner? Lo scopriremo molto presto…