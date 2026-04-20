Gasperini shock: “Ecco cosa ha chiesto ai Friedkin!” ▷ Il patto per restare alla Roma

Gasperini detta le condizioni ai Friedkin per restare sulla panchina della Roma, con cui è legato da un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione fino al 2028. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico ex Atalanta avrebbe chiesto piena fiducia e più poteri, compreso il controllo sullo staff medico, un budget importante per il mercato estivo, un direttore sportivo diverso da Massara e — punto cruciale — nessun rapporto di lavoro con Claudio Ranieri.

Il nodo mercato è centrale: Gasperini non vuole semplicemente spendere, ma pianificare con anticipo operazioni mirate al suo progetto tecnico. Sul fronte societario, il tecnico punta a una catena decisionale più snella, con figure dirigenziali in linea con la sua visione. Vuole, inoltre, scegliere in autonomia i propri collaboratori, senza interferenze esterne.

Ora la palla passa ai Friedkin. La proprietà non vorrebbe operare un’altra rivoluzione tecnica, ma sa che senza Champions League il rischio di ripartire da zero è concreto. Nel frattempo, diversi club italiani e stranieri starebbero già monitorando la situazione, consapevoli delle tensioni tra Gasperini e parte della dirigenza giallorossa.

L’autore dell’articolo, il giornalista Andrea Pugliese, è intervenuto in diretta facendo esplodere lo studio con i retroscena del suo ultimo pezzo…

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