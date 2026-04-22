Intervista ai successori di Kennedy ▷ “Fauci finanziò chi sostenne il salto di specie”

Mary Holland, presidente di Children’s Health Defense — l’associazione fondata da Robert Kennedy Jr. — e il responsabile scientifico Brian Hooker sono stati appena auditi dalla Commissione parlamentare italiana d’inchiesta sul Covid-19. A margine dell’audizione, li abbiamo incontrati in esclusiva per un’intervista che va ben oltre i lavori della Commissione.

Tra i temi affrontati, quello che ha fatto più rumore: secondo Hooker, Anthony Fauci avrebbe personalmente finanziato — attraverso l’Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive — i ricercatori che sostennero pubblicamente la tesi del salto di specie naturale, contribuendo a seppellire ogni ipotesi alternativa sull’origine del virus. Un conflitto di interessi che si intreccia con il ruolo di Peter Daszak e della sua EcoHealth Alliance, accusata di aver lavorato proprio su virus chimerici analoghi al SARS-CoV-2.

Ma non è tutto. Holland e Hooker parlano di vaccini anti-Covid, di lockdown, del nesso tra vaccinazioni e autismo, e del lavoro che RFK Jr. sta portando avanti oggi come Segretario alla Salute degli Stati Uniti. Una conversazione senza filtri, da chi ha combattuto la narrativa ufficiale fin dal primo giorno.

Nel video l’intervista esclusiva di Giorgio Bianchi.