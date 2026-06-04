Il 4 giugno 2026, durante le Finali Nazionali Under 19 FIP, una giornata dedicata agli under 35 che lavorano, studiano e credono nel futuro dello sport management.

Roma, 4 giugno 2026 – Il Palazzetto dello Sport di Roma, in Piazza Apollodoro, ospiterà il 1° Meeting Nazionale Giovani Manager Sportivi Associati, un appuntamento pensato per riunire giovani professionisti, studenti, dirigenti, operatori e nuove figure emergenti del mondo sportivo in una giornata di confronto, formazione e networking.

L’evento parla in particolare agli under 35 che lavorano, studiano e credono nel mondo dello sport management: una nuova generazione di manager, comunicatori, imprenditori e professionisti che vuole costruire competenze solide e contribuire alla crescita del sistema sportivo italiano.

Il Meeting si svolgerà nel contesto delle Finali Nazionali Under 19 FIP, rafforzando il legame tra sport giovanile, formazione manageriale e sviluppo di competenze concrete per chi desidera operare nel settore sportivo con maggiore consapevolezza, visione e preparazione.

Non si tratterà di un semplice momento teorico, ma di una giornata costruita su interventi pratici, casi reali e workshop tematici, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un reale valore aggiunto: strumenti, spunti e metodi applicabili nella gestione quotidiana di società, progetti, eventi e percorsi professionali legati allo sport.

Il programma affronterà alcuni dei temi più rilevanti per il presente e il futuro dello sport business: dalla gestione economica e fiscale delle società sportive alla costruzione di partnership strategiche, dal rapporto con gli sponsor alla fiscalità, fino all’impatto dell’intelligenza artificiale e dei social media nei nuovi modelli di comunicazione sportiva.

La giornata prenderà il via alle 10.50 con il Kick Off e i saluti istituzionali di MSA, FIP e Palazzetto dello Sport. Alle 11.00 Alessandra Cazzola aprirà il programma con l’intervento “Nordic Walking: il futuro è lo sport outdoor”.

Alle 11.30, Alberto Frau approfondirà il tema “Bilancio e controllo di gestione – Gli indici ti salvano il bilancio”, offrendo una lettura concreta sull’importanza degli strumenti economico-finanziari per la sostenibilità delle realtà sportive.

Alle 12.15, Graziano Martinelli porterà l’esperienza “Come costruire una partnership strategica: il caso Junior Basket NBA”, mentre alle 13.00 Ottavio Cinque racconterà il modello di imprenditoria sportiva legato a BLOR.

Dopo la pausa prevista dalle 13.30 alle 14.30, il programma riprenderà con Luigi Laferla e l’intervento “Sponsorship – Un nuovo modello per il coinvolgimento degli sponsor: la rinascita della Virtus Roma”. Alle 15.15, il Dottor Fabio Romei affronterà il tema della fiscalità con un focus su “La corretta gestione dei collaboratori in ambito sportivo”.

Nel pomeriggio spazio anche alla comunicazione e all’innovazione: dalle 16.00 alle 16.30 si terrà il workshop “Social Media e Sport” a cura di Hype Up srl, seguito alle 16.30 dall’intervento di Andrea Stopacciaro “AI e Sport – La rivoluzione AI nello sport”.

La giornata si concluderà alle 17.00 con l’accesso ai match delle Finali Nazionali Under 19 FIP, creando un collegamento diretto tra aula, campo e futuro dello sport italiano.

Il 1° Meeting Nazionale Giovani Manager Sportivi Associati vuole essere più di un semplice evento formativo: un luogo in cui chi immagina il proprio futuro nello sport possa confrontarsi con professionisti del settore, acquisire competenze pratiche e costruire relazioni utili per il proprio percorso.

Partecipa, impara, condividi, fai crescere lo sport.

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