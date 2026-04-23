La Lazio conquista la finale di Coppa Italia al termine di una sfida tutt’altro che spettacolare contro la Atalanta. Una partita bloccata, nervosa, in cui il risultato finale ha premiato più la concretezza che la qualità del gioco espresso in campo.

Nei 120 minuti complessivi, le emozioni sono arrivate soprattutto nel finale dei tempi regolamentari. All’85′ è stato Alessio Romagnoli a portare avanti i biancocelesti, prima del pareggio quasi immediato firmato da Mario Pasalic al minuto 87. Da segnalare anche una traversa colpita da Gianluca Scamacca, arrivata all’ultimo minuto di gioco.

Due gol annullati all’Atalanta: cosa è successo

Tuttavia, più che le reti segnate, a dominare il dibattito sono stati due gol annullati alla formazione bergamasca. Se il secondo episodio è apparso chiaro, con la posizione irregolare di Davide Zappacosta a giustificare la decisione arbitrale, è il primo a lasciare strascichi polemici.

Al 61′, l’Atalanta aveva trovato il vantaggio con Ederson. Dopo un lungo check al VAR e una revisione direttamente al monitor, l’arbitro Andrea Colombo ha deciso di annullare la rete per un presunto fallo di Nikola Krstovic su Motta. Un contatto giudicato irregolare, ma che ha generato forti dubbi. L’intervento dell’attaccante, infatti, è apparso ai più come una giocata d’astuzia al limite del regolamento, piuttosto che un fallo netto.

L’episodio richiama alla memoria una situazione analoga vista recentemente in Cremonese-Torino, con una decisione arbitrale simile che aveva già fatto discutere. Ancora una volta, il confine tra intervento lecito e scorretto si dimostra estremamente sottile, lasciando spazio a interpretazioni e polemiche.

La sfida si è infine decisa ai calci di rigore, dove il protagonista assoluto è stato Motta, autore di una prestazione straordinaria con quattro rigori consecutivi neutralizzati, un’impresa rara che ha consegnato alla Lazio il pass per la finale.

Atalanta, la rabbia di Percassi: “Contro la Lazio ci era già successo…”

Al termine della gara, non si è fatta attendere la reazione dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, che ha espresso tutta la sua frustrazione:

“Un episodio gravissimo, ma cosa ha visto l’arbitro? Non doveva annullare assolutamente il gol di Ederson: Krstovic arriva prima di Motta. Con la Lazio ci è gia successo nel 2019 una cosa simile, speravamo non sarebbe successo di nuovo…“