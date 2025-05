Allenatore Roma: chi è il nuovo nome in cima alla lista dei candidati e perché piace ai Friedkin

Secondo recenti indiscrezioni, Nuno Espírito Santo sarebbe in cima alla lista dei candidati per guidare la Roma nella prossima stagione. Attualmente alla guida del Nottingham Forest, il tecnico portoghese ha attirato l’attenzione della dirigenza giallorossa grazie ai risultati ottenuti in Premier League.

Chi è Nuno Espírito Santo: dal Wolverhampton al miracolo Forest

La Roma, alla ricerca di un allenatore capace di portare nuova energia e risultati concreti, vede in Espírito Santo un profilo adatto a rilanciare le ambizioni del club. Nato a São Tomé nel 1974, Nuno Espírito Santo ha iniziato la sua carriera da allenatore dopo una lunga esperienza da portiere. Dopo aver guidato squadre come Rio Ave, Valencia, Porto e soprattutto il Wolverhampton, dove ha ottenuto la promozione in Premier League e due settimi posti consecutivi, ha avuto una breve esperienza al Tottenham. Nel dicembre 2023, ha preso le redini del Nottingham Forest, conducendo la squadra alla salvezza nonostante una penalizzazione di quattro punti per violazioni del fair play finanziario.

La stagione 2024/25: Nottingham Forest tra le grandi d’Inghilterra

Sotto la guida di Espírito Santo, il Nottingham Forest ha vissuto una stagione sorprendente. Adottando un modulo 4-2-3-1, il tecnico ha costruito una squadra solida in difesa e letale in contropiede. Con 33 gol segnati e 27 subiti in 23 partite, il Forest continua a lottare fino all’ultimo per un posto in Champpions League, grazie anche alle vittorie contro squadre come Liverpool, Manchester United e Tottenham. Giocatori come Chris Wood, autore di 11 gol, e la coppia difensiva Murillo-Milenković hanno avuto un ruolo fondamentale in questo successo.

Perché la Roma guarda a Espirito Santo: pragmatismo e leadership

La Roma è alla ricerca di un allenatore capace di portare stabilità e risultati concreti. Il profilo di Nuno Espírito Santo, noto per il suo pragmatismo tattico e la capacità di costruire gruppi coesi, sembra rispondere a queste esigenze. La sua esperienza in Premier League e l’abilità nel valorizzare giocatori sottovalutati potrebbero essere determinanti per rilanciare le ambizioni del club giallorosso. Con il contratto in scadenza nel 2025 e l’interesse di altri club europei, la Roma potrebbe dover agire rapidamente per assicurarsi i servizi del tecnico portoghese.