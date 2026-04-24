Cambia di colpo il futuro di Antonio Conte che in estate potrebbe dire addio al Napoli: tutti i dettagli.

Terremoto in casa Chelsea: Liam Rosenior non è più l’allenatore del club londinese. Decisive le 5 sconfitte consecutive rimediate in campionato dai Blues senza segnare nemmeno un gol: numeri impietosi che non si vedevano a Londra addirittura dal 1912. Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore: “Il Chelsea oggi si è separato dall’head coach Liam Rosenior. A nome di tutti al Chelsea, vorremmo rendere pubblica la gratitudine per Liam e il suo staff per gli sforzi durante il loro periodo nel club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità da quando è arrivato a metà stagione. Questa è una decisione che il club non ha preso alla leggera, ma gli ultimi risultati e le prestazioni sono scese sotto i nostri necessari standard, con così tanto ancora in palio in questa stagione. Tutti al Chelsea augurano a Liam successo per il futuro. Calum McFarlane guiderà la squadra fino al termine della stagione con il supporto dello staff attuale, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione per l’Europa e di andare avanti in FA Cup. Mentre il club lavora per portare stabilità nel ruolo di allenatore, avvieremo un processo di riflessione per assicurarci di scegliere l’uomo giusto a lungo termine“.

Ma chi prenderà il posto di Rosenior? I nomi che circolano per la sua successione sono diversi ma – secondo alcune informazioni in nostro possesso – occhio alla suggestione Antonio Conte: il tecnico salentino non è affatto convinto di rimanere alla guida del Napoli l’anno prossimo e nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza anche alla panchina della Nazionale italiana.

Per Conte si tratterebbe di un clamoroso ritorno al Chelsea, dove ha già allenato dal 2016 al 2018 vincendo addirittura la Premier League il 12 maggio 2017. Sarà lui alla fine il nuovo tecnico dei Blues?