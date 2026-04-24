Tutto è cominciato prima del fischio d’inizio di Roma-Pisa. Claudio Ranieri si è espresso pubblicamente creando un caso attorno alla figura di Gian Piero Gasperini, alimentando tensioni già palpabili nell’ambiente giallorosso. Il giorno seguente, l’ormai ex consulente dei Friedkin ha rassegnato le proprie dimissioni. La proprietà americana, tuttavia, le ha respinte con fermezza: non solo ha chiesto a Ranieri di proseguire nel suo ruolo, ma gli ha espressamente richiesto una presenza più assidua e concreta all’interno del club.

Nei giorni successivi, però, qualcosa ha cominciato a muoversi silenziosamente nello spogliatoio. Alcuni calciatori di peso hanno fatto recapitare un messaggio diretto a Dan Friedkin: la loro totale adesione al progetto tecnico di Gasperini. Un segnale inequivocabile, che sommato al crescente malcontento della piazza, ha orientato in modo decisivo le riflessioni della proprietà.

Il colpo di grazia è arrivato durante Roma-Atalanta. Ranieri dà ordine di non essere mai inquadrato sui maxischermi dello stadio nel corso della partita. Un gesto che gli americani hanno interpretato come la prova definitiva di un rapporto ormai irrecuperabile tra l’allenatore e il pubblico giallorosso.

Ieri, a sorpresa, i Friedkin lo hanno convocato per comunicargli la fine del rapporto. Sir Claudio, visibilmente scosso dall’improvviso cambio di rotta dei proprietari, ha immediatamente contattato i propri legali per definire i termini della separazione. Questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale.