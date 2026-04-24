Champagne sui conti pubblici, ma l’economia reale resta al palo

L’Italia guida la classifica del rientro dal deficit ed è passata dal 7,4% del 2022 al 3% registrato nell’anno corrente. Lo studio del MES elogia la politica prudente del ministro Giorgetti, ponendo il Paese tra i più virtuosi dell’intera Eurozona: evviva, stappiamo bottiglie di champagne.

Mercati italiani in allarme

Le rinnovate tensioni in Medio Oriente spaventano i mercati, con il rischio di pesanti tagli al PIL europeo fino all’1,2% e, rispetto alla crisi del 2022, l’Europa appare oggi più resiliente, questo aggettivo che è diventato di moda, dall’ingegneria ormai alla politica, grazie a una drastica riduzione della dipendenza energetica russa. La capacità di rigassificazione è salita del 32%, mentre eolica e solare sono cresciuti del 58% negli ultimi 5 anni: doppie bottiglie di champagne.

Permane tuttavia un forte divario competitivo: i prezzi elettrici industriali nell’Unione Europea restano tripli rispetto a Stati Uniti o Cina.

Il rapporto Euronomics evidenzia come un tempo Paesi fragili, per esempio Grecia e Spagna, abbiano ora maggiore spazio fiscale e, al contrario, nazioni come la Germania soffrono per deficit elevati legati a nuovi impegni per la difesa, per i quali invece i deficit si possono fare naturalmente e quindi è ricresciuta la spesa pubblica per fare armi.

Per l’Italia, il successo nel consolidamento dei conti rappresenta una garanzia cruciale contro futuri shock sui prezzi dell’energia e la sfida per il 2026 è quella di coniugare il rigore fiscale con azioni di stimolo volte a rafforzare la resilienza del sistema economico, cosa che è impossibile: non puoi fare da una parte il rigore fiscale e dall’altra la resilienza del sistema economico, o di qua o di là; o espandi la spesa pubblica e fai incentivi all’economia e sostieni gli imprenditori, oppure li massacri con le tasse, come succede in Italia, e non consenti loro di fare quello che vogliono.

Malvezzi Quotidiani – L’Economia Umanistica spiegata bene con Valerio Malvezzi