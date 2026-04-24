Seduta interrotta alla Camera, le opposizioni cantano “Bella Ciao” ▷ Rampelli: “Abbiamo capito”

Il 24 aprile 2026, vigilia della Festa della Liberazione, Montecitorio si trasforma in un palcoscenico di protesta. Il decreto sicurezza viene approvato con 162 voti favorevoli, ma prima il caos regna in Aula: canti, cartelli, un’espulsione e una seduta sospesa.

Durante la votazione finale sul decreto sicurezza (d.l. n. 23/2026), i deputati di PD, M5S e AVS si sono alzati in piedi all’unisono intonando “Bella Ciao” e circondando fisicamente i banchi del governo. In mano, cartelli con la scritta: “La nostra sicurezza è la Costituzione”. La scintilla è partita dal capogruppo M5S Riccardo Ricciardi, che aveva chiesto la parola per ricordare il 25 aprile aprendo con un netto: “Buon 25 aprile”.

Il vicepresidente di turno Fabio Rampelli (FdI) ha tentato più volte di richiamare l’ordine. Prima con la frase destinata a restare: “Colleghi, abbiamo capito, dobbiamo proseguire i nostri lavori”, poi con un richiamo formale: “Non potete bloccare i lavori del Parlamento, liberate i banchi del governo”. Il deputato dem Arturo Scotto non si è mosso, e Rampelli ha proceduto alla sua espulsione — “Deputato Scotto, si dia un contegno” — sospendendo quindi la seduta.

Il voto e la battaglia dei canti

La sospensione non ha fermato l’iter: il decreto sicurezza è stato convertito in legge con 162 sì, 102 no e 1 astenuto. Dopo il voto, la maggioranza (Lega esclusa) ha risposto intonando l’Inno di Mameli, al quale le opposizioni si sono unite in piedi. Salvini, che nel frattempo si era fatto fotografare con i suoi nel cortile di Montecitorio, ha commentato: “Non è un festival canoro. Bella Ciao mi sembra una mancanza di rispetto”.



A chiudere una giornata già densa, il Consiglio dei Ministri si è riunito in sessione lampo per approvare un decreto correttivo sui rimpatri volontari assistiti — correttivo al testo appena convertito in legge dalla Camera. Un segnale delle tensioni interne alla maggioranza e dei rilievi tecnici già avanzati dal Quirinale sul testo originario.