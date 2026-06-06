Pessime notizie per i tifosi del numero 1 della classifica mondiale dopo la clamorosa eliminazione al Ronald Garros.

Dopo le fatiche degli ultimi mesi sta ricaricando ora le pile in Sardegna in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, ma Jannik Sinner non ha ancora smaltito la delusione per la clamorosa eliminazione al Roland Garros. Il numero 1 al mondo era in totale controllo al secondo turno contro Cerundolo, prima del malore che lo ha costretto ad arrendersi al quinto set.

Ad analizzare quanto accaduto a Parigi è adesso l’ex campione statunitense Andre Agassi nel corso di un intervento all’emittente americana ‘Tnt’: “L’eliminazione di Sinner è un evento enorme e non se se sia stata evidenziata abbastanza. Dopo la finale dello scorso anno, questa volta si è arreso dopo 1 ora e 45 minuti: per me c’è un difetto nella preparazione e va sistemata qualcosa. Oggi la preparazione e il recupero sono gestiti a livello scientifico e, dunque, Jannik deve assolutamente capire cosa bisogna cambiare, magari deve inserire qualche altra persona o forse si tratta di una una questione legata all’idratazione. Non ci sono scuse“. Parole che invitano a riflettere: in ogni caso, l’azzurro dovrà sicuramente capire cosa è successo al secondo turno del Roland Garros per ripartire più forte di prima.