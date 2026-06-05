Scandalo Zapatero: “Avevamo detto che puzzava di manina USA: ora ci danno ragione” | Giorgio Bianchi

Pedro Sanchez è in difficoltà politica per gli scandali che investono il suo Partito Socialista, ma a interrogarsi sulle origini del caso è Enric Juliana, vicedirettore del quotidiano catalano La Vanguardia. Secondo la sua analisi, sarebbe stato un servizio di intelligence statunitense — l’HSI, Homeland Security Investigations — ad aprire il caso Zapatero, decifrando il telefono di un imprenditore venezuelano sospetto e girando le informazioni alla polizia spagnola. Al centro dell’inchiesta figurano presunti rapporti tra l’ex premier e aziende cinesi, tra cui Huawei e Air China. Juliana non mette in discussione la fondatezza delle accuse, ma ne interroga il contesto geopolitico: nel clima di tensione attuale, gli Stati Uniti hanno la capacità di condurre operazioni di intelligence su leader europei. Un elemento che, sottolinea il vicedirettore, dovrebbe aprire una riflessione nelle cancellerie di tutto il continente.

La Spagna di Sanchez ha tenuto negli ultimi anni posizioni marcatamente autonome rispetto all’asse atlantico: rapporti intensificati con la Cina, resistenza all’aumento delle spese militari richiesto dalla NATO, opposizione netta alle operazioni israeliane a Gaza e rifiuto di concedere basi per un eventuale attacco all’Iran. È in questo quadro che Juliana colloca lo scandalo, leggendolo non come fatto isolato ma come parte di una pressione politica e comunicativa di matrice americana sul governo di Madrid.

L’analisi di Giorgio Bianchi

Il giornalista e reporter di guerra Giorgio Bianchi ha commentato l’analisi in diretta: “L‘inchiesta nasce negli Stati Uniti e arriva in un momento molto particolare. Noi avevamo già detto che questa vicenda puzzava di marcio, e ora un giornale di area liberale, catalano, ci dà ragione. Il meccanismo è quello della tenaglia giudiziaria-mediatica: alla magistratura arriva il materiale, ai giornali arriva il materiale, e il politico si trova schiacciato nel mezzo. Uno legittima l’altro. Vale il detto: puniscine uno per educarne cento. Tutti gli altri guardano e si abbassano sotto il tavolo“.

Il commento in diretta ai nostri microfoni.