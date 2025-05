Il Milan incassa una vittoria contro il Monza: 2 a 0 per i rossoneri

Il Milan chiude il campionato con una vittoria sul Monza in un clima di contestazione: dopo cinque minuti di gioco Pavlovic va vicino al vantaggio con un calcio di punizione, ma Pizzignacco è attento e salva sulla linea. In Curva Sud però appare la scritta Go Home (Andate a casa), per protestare contro la società formata umanamente dai presenti.

Il Milan chiude la stagione con un 2-0 che vale poco in classifica, ma che segna la fine di un ciclo. Ora l’attenzione si sposta sul futuro: manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, primo tassello di un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti e decisioni cruciali per il club. Il Monza, invece, saluta la Serie A con orgoglio. La formazione guidata da Alessandro Nesta gioca con impegno e dignità, ma incassa un’altra sconfitta che chiude amaramente la stagione.