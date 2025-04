Quarto posto Champions | Chi sono i favoriti secondo le statistiche aggiornate

Con i recuperi di ieri, si è conclusa ufficialmente la 33° giornata di Serie A. Le conferme targate Roma, Lazio e Fiorentina; l’exploit del Bologna contro l’Inter; i flop di Milan e Juventus. La lotta per il 4° posto Champions e le coppe europee è più aperta che mai, con 6 squadre in soli 9 punti.

4° Bologna (60 punti);

5° Juventus-Lazio (59 punti);

7° Roma (57 punti);

8° Fiorentina (56 punti);

9° Milan (51 punti);

Si parla di squadre dalle possibilità e dai momenti molto diversi, e si sa: nel calcio “la palla è rotonda”. Fare previsioni in senso assoluto è quasi al limite dell’impossibile. Tendenze che sembrano nette e inesorabili possono cambiare da un momento all’altro (si guardi alla Roma ad esempio, dopo l’arrivo di Claudio Ranieri), e nella singola partita le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Serie A, la proiezione della classifica finale

Tuttavia, mettendo insieme i dati statistici inerenti a questa stagione con i riscontri del passato, è possibile comunque delineare i confini di un quadro futuro se non certo, quantomeno verosimile.

Questo è il tipo di lavoro svolto da portali come Opta o Football Rankings su X, che quotidianamente pubblicano proiezioni statistiche rispetto a tutti i principali tornei calcistici del mondo. E i calcoli, è chiaro, non riguardano solo i papabili vincitori. Anzi, vista anche loro importanza economica, buona parte della loro attenzione è dedicata agli spot valevoli la qualificazione alle tre competizioni UEFA.

Vediamo allora, secondo gli expected points (expPT, il probabile punteggio finale in classifica) chi è il papabile candidato a raggiungere la Champions.

Juve e Bologna ancora in vantaggio sulla Lazio

Riguardo alla Serie A, le distanze così ravvicinate in classifica fanno sì che gli intervalli numerici fra una squadra e l’altra siano davvero minimi. Ma in ogni caso, i dati a disposizione definiscono un quadro ipotetico piuttosto chiaro.

Secondo le proiezioni statistiche più recenti, Juventus e Bologna sono le squadre più accreditate per raggiungere il 4° posto Champions (con i bianconeri leggermente in vantaggio sui felsinei – 67,98 expPT vs 67,86 expPT).

Subito dietro la Lazio (67,34 expPT), che i dati pongono stabilmente e in solitaria al 6° posto. Più attardate Roma e Fiorentina, le cui quote finale si aggirano intorno ai 63 punti (63,77 – 63,54). Molto più distante, e verosimilmente escluso da ogni logica europea, è il Milan di Sergio Conceição (59,46), che dopo il successo clamoroso contro l’Inter punta dritto alla finale di Coppa Italia contro i felsinei del prossimo 14 maggio.

4° posto Champions alla Juventus; Lazio e Bologna in Europa League; Roma in Conference

Proprio quest’ultimo punto, però, può fare una differenza clamorosa rispetto ai destini europei delle varie squadre. Per ora, i bookmakers danno il Bologna leggermente favorito sul Milan. In caso di vittoria dei rossoblù (che realisticamente si qualificheranno come minimo per l’Europa League tramite la 5° posizione in campionato), la 6° classificata in Serie A si qualificherebbe a sua volta per la seconda competizione europea, mentre la 7° accederebbe ai preliminari di Conference League.

Questo perché, di norma, le squadre che della federazione italiana che hanno diritto di partecipare all’Europa League sono proprio la vincitrice della Coppa Italia e la 5° classificata della Serie A.

In tal senso, il fatto che il Bologna sia percentualmente favorito sul Milan porta gli analisti a ragionare su questa specifica ipotesi. Nello specifico, secondo quanto indicato dalle ultime indagini, le squadre italiane qualificate alle coppe europee dovrebbero essere:

1. Inter (UCL);

2. Napoli (UCL);

3. Atalanta (UCL);

4. Juventus (UCL);

5. Bologna (UEL);

6. Lazio (UEL);

7. Roma (UECL)

Ovviamente, data la difficile posizione in classifica del Milan, il quadro appena descritto (almeno riguardo alle due competizioni meno prestigiose) potrebbe essere stravolto del tutto. Se i rossoneri, infatti, dovessero vincere la Coppa Italia non rientrando (come pare plausibile ipotizzare) fra le prime 5 posizioni della Serie A, si qualificherebbero di diritto all’Europa League levando il posto all’eventuale 6° (secondo le proiezioni, la Lazio di Baroni).

Se dunque, in merito alla classifica finale, è più facile fare delle ipotesi, per quanto riguarda invece i destini europei delle singole squadre, questi dipenderanno in buona parte anche dall’esito della finale di Coppa Italia. E per quanto il Bologna possa essere considerato favorito, è impossibile escludere la vittoria del Milan. Anzi…