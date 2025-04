Inzaghi inveisce contro il quarto uomo per il recupero | Il video virale

Quella di ieri, per l’Inter di Inzaghi, è stata una sconfitta senza appello. Il Milan ha dominato largamente per tutta la partita, e il 3-0 finale è stata solo la logica conseguenza di un derby, che per la quinta volta consecutiva in stagione, non ha sorriso minimamente ai nerazzurri. L’intensità, il pressing, il gioco verticale: tutti elementi che solitamente caratterizzano normalmente i campioni d’Italia, ieri sera sembravano solo lontani ricordi. Una prestazione opaca, che fa rumore proprio per quanto stride con le ambizioni e il valore della rosa.

Sfumato dunque il sogno triplete: una delusione molto grande figlia anche delle aspettative altissime che si avevano sull’Inter, soprattutto in Coppa Italia. Dall’esterno, al di là di un’inedita e perdurante idiosincrasia per il derby, l’impressione è che i problemi siano di natura principalmente fisica. I tanti impegni, le numerose partite e la fatica mentale di portare avanti al massimo ben 3 competizioni: sembra quasi che questo insieme di cose abbia finito per logorare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Ma per la sorpresa di tutti, l’eliminazione in semifinale non è stata la cosa più insolita della serata di ieri. Negli ultimi minuti dell’incontro, infatti, subito dopo la rete segnata da Reijnders, come mostrano chiaramente le immagini trasmesse da ‘Canale 5’ in un video che sta facendo il giro del web, Simone Inzaghi si è reso protagonista di un acceso scambio con il quarto ufficiale, Gianluca Aureliano. L’allenatore dell’Inter, visibilmente frustrato per il risultato negativo, si è scagliato in modo veemente nei confronti dell’assistente arbitrale.

“Non lo voglio il recupero, eh! Non mi prendere per il c**o, eh! Non lo voglio! Non lo voglio!” ha urlato Inzaghi all’indirizzo dell’ufficiale di gara. Alla fine, il suo desiderio è stato esaudito: l’arbitro del derby, Daniele Doveri, ha infatti fischiato la fine dell’incontro esattamente al 90’, senza concedere nemmeno un istante di recupero, sancendo così il netto e meritato successo del Milan.