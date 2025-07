Mentre il mondo guarda alla delicata trattativa sui dazi commerciali tra USA e Unione Europea, e mentre Giorgia Meloni finisce sulla copertina di Time come figura chiave della politica europea, una parte dell’opposizione italiana sembra più interessata ad accusare e lamentarsi a oltranza piuttosto che a capire cosa sta succedendo davvero.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontrerà Donald Trump domenica in Scozia per un primo bilaterale ufficiale. Sul tavolo, l’intesa per un dazio base del 15% sui prodotti europei. Trump, da par suo, ha dichiarato che “le probabilità di un accordo sono al 50%, forse anche meno”. La posta in gioco è alta, ma la politica italiana, almeno in parte, preferisce le polemiche interne alle strategie diplomatiche.

La premier italiana secondo Time: pragmatica, autonoma, difficile da etichettare

In questo contesto teso, Meloni finisce sulla copertina del Time con un profilo approfondito: “Dove sta portando l’Europa?”. Il settimanale statunitense ne analizza storia, stile di governo e ambiguità, riconoscendole però la capacità di parlare a destra senza allarmare le cancellerie internazionali.

Nel pezzo si sottolinea come abbia costruito relazioni solide sia con Biden che con Trump, sostenuto l’Ucraina, preso le distanze dalla Cina e messo fine alla partecipazione italiana alla Via della Seta. Un profilo che evidentemente infastidisce chi sperava in un isolamento internazionale della premier.

Capezzone: “La sinistra bambina dà la colpa a Meloni anche per Trump”

Il punto più tagliente, però, arriva dalle parole di Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, che rispondendo alla domanda di una ascoltatrice si è lasciato andare in un’analisi che non lascia spazio a dubbi. Al centro della riflessione, la reazione scomposta dell’opposizione ai nuovi venti protezionistici da Washington.

“Meloni e Salvini si sono comportati bene in questa partita, che ormai dura da mesi. Meloni ha favorito il dialogo, anche creando occasioni d’incontro fra esponenti americani ed europei. Ha cercato di svolgere un ruolo di facilitazione pragmatica”, sottolinea Capezzone.

E poi arriva l’affondo: “E la sinistra bambina? Dicono che è colpa della Meloni se Trump minaccia i dazi. Ma che ragionamento è?”

Una critica che fotografa, secondo il direttore editoriale, l’atteggiamento di una parte dell’opposizione: “Io vorrei sapere se vogliamo fare gli adulti o no. Non è questione di essere faziosi. Possiamo anche recitare un esorcismo contro Trump fino al blocco pubblicitario, ma la realtà resta: Trump è fatto così, fa prove di forza e poi tratta”.

“Il governo si comporta con intelligenza. L’opposizione…”

Capezzone difende l’impostazione del governo italiano nella gestione della relazione con Washington: “Trump ha modi spesso spiacevoli, è un personaggio particolare, lo sappiamo. Ma il governo ha capito il metodo: fa la voce grossa, poi tratta. E sta cercando di farlo in modo intelligente”.

Infine, la stoccata più politica: “Non comprendo questi atteggiamenti un po’ bambineschi di pezzi di opposizione”, che sembrano più interessati a puntare il dito contro Meloni che a capire come si muove lo scacchiere internazionale. “Indipendentemente che al governo ci sia chi ti piace o no, serve maturità. Ma qui si continua con il teatrino”.

Che piaccia o meno alla sinistra, Meloni con Trump sta facendo la cosa giusta

Mentre Giorgia Meloni si ritaglia un ruolo sempre più centrale nella politica estera europea e ottiene perfino l’attenzione delle grandi testate americane, l’opposizione italiana reagisce con riflessi condizionati.

Per Daniele Capezzone, è il segno di una “sinistra bambina”, incapace di fare opposizione matura, schiacciata dalla retorica anti-Trump e ostinata nel trasformare ogni successo del governo in una colpa. E forse, non ha proprio tutti i torti.