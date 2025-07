Carlos Alcaraz meglio di Jannik Sinner. Secondo questa speciale graduatoria, l’azzurro deve inseguire il lanciatissimo rivale spagnolo.

La vittoria meritata a Wimbledon ha confermato lo strapotere atletico e di gioco di Jannik Sinner a livello mondiale. Il tennista azzurro resta il numero 1 del ranking ATP, nonostante abbia attraversato momenti molto delicati, a partire dalla squalifica per il caso Clostebol fino alla sconfitta drammatica al Roland Garros.

Il suo rivale Carlos Alcaraz, lanciatissimo fino a prima del torneo di Londra, aveva provato ad avvicinare Sinner nella classifica generale. Ma il successo di quest’ultimo sull’erba di Wimbledon ha ristabilito le gerarchie e le distanze. L’italiano resta in cima al ranking e solo un crollo di quest’ultimo sulla stagione del cemento in America potrebbe stravolgere i piani alti della stessa graduatoria.

C’è però un’altra classifica speciale in cui Alcaraz sta primeggiando mentre Sinner deve inseguire. Ovvero quelle delle vittorie stagionali nei tornei ATP, le competizioni di primo livello in cui lo spagnolo di Murcia è piuttosto avanti rispetto al rivale altoatesino. Un dominio che finora conferma l’ottima stagione disputata da Alcaraz, nonostante resti al secondo posto del ranking generale.

Alcaraz il più vincente nei tornei del 2025: al secondo posto una grossa sorpresa

Fino a questo momento dunque Alcaraz è dominante per numero di tornei portati a casa da gennaio ad oggi durante l’anno solare 2025. Sono cinque le imposizioni stagionali dello spagnolo, che ha trionfato nei tornei di Rotterdam, Monte-Carlo, Roma, Roland Garros e Queen’s.

Molto lontano dal primato stagionale è Sinner, che visto lo stop forzato di ben tre mesi si è dovuto finora accontentare di soli due tornei vinti nell’anno solare. Ma entrambi di assoluto lustro e spessore: Australian Open e Wimbledon, che a livello di punteggio rappresentano due massicci punti di forza per mantenere la leadership nel ranking.

Sorprendenti i nomi al secondo posto nella speciale graduatori dei tornei ATP vinti nel 2025. Alle spalle di Alcaraz sono presenti due tennisti in grande ascesa: il kazako Alexander Bublik e soprattutto l’italiano Luciano Darderi; per entrambi sono già arrivate tre affermazioni stagionali. In particolare il tennista di origini argentine si è imposto a Marrakech, Bastad ed Umago.

Lo stesso Darderi detiene un record personale molto speciale: è il tennista azzurro con la percentuale più alta di vittorie sulle finali disputate in carriera. Infatti vanta un clamoroso 100% di successi nelle finali ATP (4 su 4), superando anche le statistiche di importanti connazionali come Sinner, Berrettini o Panatta.