Greenwood – Roma: c’è il problema uomo ▷ “La moglie lo ha perdonato? Noi non possiamo”

Tutto comincia nel gennaio del 2022. Ariat Robson, all’epoca compagna di Mason Greenwood, pubblica sui propri profili Instagram alcune fotografie che la ritraggono coperta di lividi e con il sangue alla bocca. Diffonde anche registrazioni audio in cui si riconosce la voce dell’attaccante del Manchester United, che la costringe con la violenza. Greenwood viene arrestato immediatamente con le accuse di tentato stupro, aggressioni con lesioni personali e comportamento coercitivo e controllante.

Nel febbraio del 2023 le accuse cadono: la testimone chiave — la compagna stessa — si ritira dal procedimento e emergono nuovi elementi che rendono impossibile dimostrare la colpevolezza. I due si riavvicinano, si sposano, e hanno due figlie.

Il nodo che resta

Sul possibile acquisto da parte della Roma, il dibattito si è inevitabilmente spaccato tra chi guarda ai numeri — 22 gol nella prima stagione al Marsiglia, 26 gol e 10 assist nella seconda — e chi ritiene che certe vicende non si archivino con un passaggio di mercato.

La posizione più articolata, e più scomoda, è quella di chi non intende liquidare il tema con un semplice “la moglie lo ha perdonato, basta così”. Come osserva il professor Paolo Marcacci a Radio Radio Lo Sport: il fatto che la signora Greenwood sia rimasta con lui, si sia sposata e abbia avuto dei figli non è, da solo, un elemento di prova sufficiente. La casistica, purtroppo, restituisce storie in cui si resta nella coppia, si costruisce una famiglia, ma l’individuo — che si tratti di un miliardario o di un impiegato qualunque — non è detto sia cambiato.

È il punto dirimente che non nega la possibilità di un percorso di crescita reale: quattro anni e mezzo sono passati, Greenwood è un uomo del 2001, e un cammino terapeutico autentico potrebbe aver prodotto una svolta. Ma la possibilità non è una certezza, e la certezza è esattamente ciò che manca.

“Può darsi che sia cambiato, che sia maturato, che sia pentito. Chi ce lo dice a noi? Come facciamo a saperlo?”

La risposta onesta è: non possiamo saperlo. E proprio per questo, secondo questa lettura, ogni tifoso ha il pieno diritto — anzi, la piena legittimità morale — di esercitare la propria pregiudiziale nei confronti di questa operazione. Chi non lo vuole, non lo vuole. E non è tenuto a giustificarsene.

Cosa ci si aspetta dalla Roma

Se l’operazione andrà in porto, ci si augura che il club si sia informato su ciò che noi dall’esterno non possiamo conoscere: il profilo caratteriale e comportamentale del giocatore oggi, nel 2026. Ogni grande acquisto passa anche da quella due diligence. La Roma, si presume, non cadrà dalle nuvole.

Ma una cosa è il giocatore. Un’altra è l’uomo. E il problema uomo, per ora, resta aperto.

Nel video il dibattito a Radio Radio Lo Sport.