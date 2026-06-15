LEWIS HAMILTON – La lunga attesa è finita. Lewis Hamilton ha conquistato il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona, ottenendo la sua prima vittoria da pilota Ferrari e scrivendo una nuova pagina della storia della Formula 1. Per il sette volte campione del mondo si tratta del successo numero 106 in carriera, un traguardo dal valore particolare perché raggiunto al volante della monoposto di Maranello, il team che aveva scelto per affrontare l’ultima fase della propria carriera.

Il britannico è stato protagonista di un fine settimana praticamente perfetto. Dopo aver costruito solide basi in qualifica, Hamilton ha gestito la gara con autorevolezza, mantenendo un ritmo costante e sfruttando al meglio le scelte strategiche del muretto Ferrari. La squadra ha optato per una strategia aggressiva a tre soste che si è rivelata decisiva nell’economia della corsa.

Uno dei momenti chiave del Gran Premio è arrivato al 40° giro, quando il ritiro di Fernando Alonso ha provocato l’ingresso della Virtual Safety Car. La neutralizzazione della gara ha offerto alla Ferrari l’occasione ideale per effettuare l’ultima sosta senza perdere posizioni importanti. Un’opportunità colta immediatamente dal team, che ha consentito a Hamilton di rientrare in pista mantenendo la leadership della corsa.

Da quel momento il pilota inglese ha amministrato il vantaggio con esperienza, controllando il ritmo fino alla bandiera a scacchi. L’unico piccolo momento di tensione è arrivato per una possibile verifica relativa a un episodio in regime di bandiera gialla, ma la direzione gara non ha ritenuto necessario aprire alcuna indagine, lasciando così invariato il risultato finale.

F1 Gp Barcellona, Lewis Hamilton scoppia in lacrime dopo il trionfo

Al termine della corsa, l’emozione di Hamilton è stata evidente. Il britannico ha celebrato il successo insieme ai meccanici e agli ingegneri Ferrari, ringraziando pubblicamente la squadra per il lavoro svolto negli ultimi mesi. Una vittoria che arriva dopo un periodo complesso, caratterizzato da risultati inferiori alle aspettative e da una lunga fase di adattamento alla nuova realtà di Maranello.

Negli ultimi appuntamenti, tuttavia, i segnali di crescita erano stati evidenti. I due secondi posti consecutivi ottenuti nelle gare precedenti avevano confermato i progressi della Ferrari e dello stesso Hamilton, sempre più a proprio agio con la vettura. A Barcellona questi miglioramenti si sono trasformati nel risultato più atteso: il ritorno sul gradino più alto del podio.

Il successo assume un significato importante anche per la Ferrari, che interrompe un digiuno di vittorie che durava da diverse gare e ritrova una dimensione da protagonista nella lotta ai vertici del campionato. Gli aggiornamenti tecnici introdotti nel corso della stagione hanno migliorato la competitività della monoposto, permettendo alla Scuderia di ridurre il divario dai principali rivali.

Con la vittoria catalana, Hamilton diventa inoltre il 41° pilota capace di vincere un Gran Premio al volante di una Ferrari, entrando in un elenco che comprende alcuni dei nomi più prestigiosi della storia dell’automobilismo. Un risultato che rafforza il legame tra il campione britannico e la squadra di Maranello e che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione.

Resta ancora aperta la corsa al titolo mondiale, ma il Gran Premio di Spagna ha lanciato un segnale chiaro agli avversari. Ferrari è tornata a vincere e Hamilton ha dimostrato di poter essere ancora protagonista ai massimi livelli. A Barcellona è arrivata una vittoria attesa, cercata e costruita con pazienza, destinata a rimanere tra i momenti più significativi della stagione.