Salta il ritorno di Kolo Muani alla Juventus? Intanto la società bianconera ha deciso di provare a puntare su un altro obiettivo.

C’è ancora molto da fare in casa Juventus per costruire la rosa adatta in vista della prossima stagione. Il club bianconero vuole regalare a mister Igor Tudor una squadra completa e competitiva, adatta a disputare al meglio sia il campionato che la fase a girone unico di Champions League.

Il mercato è ancora lungo e servono diversi rinforzi per permettere alla Juve di sentirsi una formazione adatta a tornare ad alti livelli. Ma è l’attacco in particolare il reparto che sta facendo maggiormente parlare di sé. Nonostante i bianconeri abbiano già riscattato Francisco Conceiçao e ingaggiato a costo zero Jonathan David, c’è ancora un tassello fondamentale che va trovato.

La Juventus vuole un’altra prima punta di spessore, un calciatore che possa dare qualità e fisicità al reparto. L’idea numero uno resta il tentativo di riscatto di Randall Kolo Muani, il francese che ha giocato in prestito con la maglia bianconera fino al Mondiale per Club. Il calciatore di proprietà PSG però non è un obiettivo facile, anche se la Juve ci sta provando.

Altro che Kolo Muani: Luca Toni vota l’ex Atalanta come rinforzo in attacco per la Juve

Kolo Muani sarebbe una scelta ideale ed azzeccata, visto che conosce già l’ambiente, è apprezzato dai tifosi e pare non rientrare nei piani del PSG di Luis Enrique. Ma c’è chi pensa che il nome giusto per rinforzare la Juventus e donare forza fisica all’attacco sia un altro.

Luca Toni ad esempio, ex storico centravanti italiano (con una breve parentesi anche alla Juventus stessa), ha parlato alla Gazzetta dello Sport di chi a suo parere sarebbe il colpo ideale. La proposta riguarda un ex attaccante dell’Atalanta, che sarebbe disposto a tornare in Serie A anche di corsa.

“Kolo Muani un attaccante europeo, conosce già la Juve, Tudor e la Serie A: giusto puntare sul suo ritorno. Se saltasse? Punterei su Hojlund, magari in prestito. Nella stagione all’Atalanta, prima del trasferimento al Manchester United, mi aveva trasmesso ottime sensazioni. Mi baserei su quelle e non sulle difficoltà che ha avuto in Inghilterra”.

Rasmus Hojlund è dunque il profilo indicato da Toni come perfetto per il gioco della Juve e per diventare il prossimo numero 9 titolare. Il danese, oggi al Manchester United, ha lasciato ottimi ricordi in Italia mentre in Premier League sta deludendo le aspettative. Possibile un tentativo con la formula del prestito se l’affare Kolo Muani dovesse risultare complicato.

Il tutto potrà concretizzarsi, in un senso o nell’altro, sempre tenendo a mente una condizione: l’uscita di Dusan Vlahovic, l’attuale numero 9 della Juve che ormai è ai ferri corti con il club.