Il nome di Artem Dovbyk è tornato caldo sul mercato internazionale, ma per il momento la possibilità di una sua partenza dalla Roma resta più teorica che concreta. Il club maggiormente interessato è il Besiktas, deciso a rinforzare l’attacco con un altro nome di peso dopo l’arrivo di Tammy Abraham.

Tuttavia, l’operazione è tutt’altro che semplice: i giallorossi chiedono non meno di 30 milioni di euro, una cifra che il club turco non sembra in grado di raggiungere nelle attuali condizioni.

Roma irremovibile: Besiktas, serve una maxi offerta per prendere Dovbyk

La dirigenza romanista non può permettersi di fare sconti. Solo un anno fa, la Roma ha investito ben 36 milioni di euro più 2 di bonus per strappare l’ucraino al Girona. Cederlo ora a una cifra inferiore significherebbe registrare una minusvalenza, uno scenario che la società vuole e deve assolutamente evitare.

Per questo motivo, il cartellino di Dovbyk non è tecnicamente sul mercato, ma il club rimane disposto ad ascoltare proposte solo se davvero convincenti. Fino a questo momento, nessuna delle pretendenti – turchi compresi – si è avvicinata a quelle cifre.

Il Besiktas ha grandi ambizioni e continua a sognare un attacco stellare con Tammy Abraham e Dovbyk. Dopo l’arrivo di Ole Gunnar Solskjaer in panchina, i bianconeri di Istanbul vogliono costruire una squadra competitiva per tornare al vertice del calcio turco e fare strada in Europa.

Ma la realtà economica del club non permette spese folli. Al momento, il club turco non ha la disponibilità per accontentare la Roma, e si sta valutando solo un possibile approccio esplorativo. Un’offerta ufficiale potrebbe arrivare, ma sarebbe inferiore alle richieste romaniste.

Ritiro in salita per Dovbyk, ma il mercato non si ferma

Sul fronte tecnico, l’ucraino non ha ancora esordito in pre-stagione a causa di problemi muscolari. Il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini non ha avuto modo di testarlo sul campo e si riserva di fare valutazioni più avanti, ma non considera il giocatore fuori dal progetto.

Le condizioni fisiche non ottimali non sembrano comunque frenare le voci di mercato. Ma per Dovbyk, al momento, la Roma non ha ricevuto offerte formali né dal Besiktas, né da altri club.

Roma al lavoro su entrate e uscite

Parallelamente a questa vicenda, la Roma continua ovviamente a lavorare sul mercato. In entrata, è attesa l’ufficialità di Wesley, esterno brasiliano, e si insiste con l’Hellas Verona per Ghilardi. Sul fronte delle cessioni, si cerca una sistemazione per Pierluigi Gollini (corteggiato dal Sassuolo dopo la trattativa saltata con la Cremonese) e per Saud Abdulhamid, vicino a un prestito al Tolosa.