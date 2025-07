Un infortunio molto grave potrebbe sconvolgere il mercato italiano, in particolare quello della Roma: uscita in vista?

Il calcio d’estate serve a tutte le squadre ed agli allenatori per preparare al meglio quella che sarà la stagione sportiva in arrivo. Allenamenti, ritiri ed amichevoli sono fondamentali per testare la forma dei calciatori ed anche far capire ai tecnici su quali elementi potersi affidare il più possibile.

Peccato che ogni tanto anche i test estivi possono portare brutte notizie a livello di infortuni e stop forzati. Come nel caso del Parma, che negli scorsi giorni ha dovuto sopperire ad un evento a dir poco maledetto riguardo un proprio calciatore. Durante l’amichevole contro i tedeschi del Werder Brema, la squadra di Carlos Cuesta ha perso un titolare per un brutto infortunio.

L’attaccante svedese Jacob Ondrejka ha infatti riportato nel suddetto match la frattura del perone sinistro. Già dopo l’ingresso in campo dei sanitari si era capito fosse un problema piuttosto delicato, confermato poi dall’esito degli esami strumentali. Il classe 2002 è subito ricorso all’intervento di chirurgia per risolvere il danno osseo.

Parma, Ondrejka ai box dopo la frattura del perone: idea El Shaarawy per sostituirlo

Una cosa è dunque certa. Ondrejka dovrà stare fermo ai box per diverso tempo, poiché urge un recupero lento e non rischioso dopo un’operazione del genere. Lo svedese avrà bisogno di almeno 2 mesi per smaltire l’infortunio, dopo di che avrà bisogno di altre settimane per riprendere la forma corretta senza esagerare con i tempi.

Negli schemi di mister Cuesta e del Parma, l’ex attaccante esterno dell’Anversa è considerato un titolare, vista anche l’ottima seconda parte di stagione disputata nell’ultimo campionato. Dunque servirà una nuova ala sinistra per rimpiazzare, almeno momentaneamente, l’infortunato.

L’idea che sembra balenare nei pensieri del Parma arriva da Roma e riguarda un calciatore di grande esperienza. I ducali potrebbero provare a convincere Stephan El Shaarawy a diventare un nuovo perno offensivo della propria formazione. L’italo-egiziano è un veterano dei giallorossi, ma con il contratto ormai in scadenza a giugno 2026.

Il tecnico Gasperini considera El Shaarawy una buona alternativa in attacco, ma non certamente un titolare della sua nuova Roma. Dunque non è da escludere che, in caso di proposta concreta ed allettante, l’ex Milan e Monaco possa fare le valigie e trovarsi un posto da protagonista a Parma. Non sarebbero contentissimi i tifosi romanisti, che negli ultimi anni hanno imparato a considerare El Sha come uno dei pupilli della rosa, anche grazie al senso di attaccamento dimostrato.