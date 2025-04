Roma-Hellas Verona, Pruzzo e Ferrajolo ‘A Botta Calda’ ▷ “Di fronte a questo quinto posto bisogna tacere”

Di misura, ma tre punti cruciali. Per la corsa all’Europa che conta la Roma di Claudio Ranieri aggiunge un altro tassello fondamentale. Quella contro il Verona ben assestato di Paolo Zanetti poteva rivelarsi una sfida casalinga ostica, ma i giallorossi hanno archiviato la pratica con successo. Basta il gol di Shomurodov a portare a casa la vittoria contro gli scaligeri, gli uomini di Ranieri possono tirare l’ennesimo sospiro di sollievo.

Il commento ‘A Botta Calda’ di Luigi Ferrajolo e Roberto Pruzzo

Luigi Ferrajolo: “Il fine giustifica i mezzi. Diciassette risultati utili consecutivi, di cui tredici vittorie, e di fronte a un quinto posto provvisorio non puoi far altro che stare zitto. Riguardo alla partita, non ho visto parate significative da parte dei portieri, né da una parte né dall’altra. Se ti confronti con i risultati ottenuti da questa squadra, resti a bocca aperta. Ho visto una Roma un po’ stanca e poco brillante, con alcuni limiti evidenti. Sulla destra ci sono tre giocatori che, al momento, non fanno la differenza. Il Verona è una squadra ben organizzata, ma ha giocatori con i piedi di marmo. La Roma ha sicuramente un po’ più di qualità. La prossima, contro l’Inter, sarà dura.”

Roberto Pruzzo: “La Roma ha vinto le ultime tre partite in questo modo, se ve le ricordate: di misura. In questo momento le chiacchiere stanno a zero, bisogna guardare la classifica, che è ottima. Anche quando abbassa il livello, la Roma riesce a vincere: oggi ha giocato con tre o quattro alternative e ha vinto come doveva. È stata una partita giocata bene, in controllo, per quelle che erano le esigenze. Ora però bisogna alzare il livello, soprattutto contro le big e negli scontri diretti. Mi auguro che la prossima si vinca. Spero che le altre stiano peggio dei giallorossi, in particolare l’Inter. Anche se dovrà giocare una partita diversa, per forza di cose la Roma dovrà provare a vincere il più possibile. Vedremo, e speriamo anche di recuperare qualche calciatore. I risultati ottenuti da Ranieri vanno sottolineati.”