Juventus beffata sul mercato: un acquisto che sembrava ormai in dirittura d’arrivo rischia di saltare definitivamente.

I tifosi della Juventus si aspettano una mossa molto importante sul mercato per poter tornare a sognare. La squadra bianconera infatti non vince lo Scudetto dal 2020, quando a dominare sui campi di Serie A c’era ancora un certo Cristiano Ronaldo. Di lì in avanti sono arrivate stagioni piene di alti e bassi, ma con la Juve mai più capace di tornare a livello dello scorso decennio.

Per provare a dare del filo da torcere al Napoli campione in carica ed alle altre rivali, la Juventus deve costruire una squadra forte e competitiva durante la sessione estiva di calciomercato. Finora gli unici volti nuovi sono l’attaccante Jonathan David, arrivato a parametro zero, e il terzino portoghese Joao Mario. Ma come detto serve ancora dell’altro.

Un ruolo dove la Juve vuole migliorare, cercando di accaparrarsi un big, è senza dubbio quello della trequarti. Nel gioco impostato da mister Igor Tudor l’attacco sarà composto da due mezze punte alle spalle di un centravanti di riferimento. L’obiettivo ideale è l’ingaggio di un calciatore offensivo, dotato di tecnica ed imprevedibilità, che possa completare il tridente con Yildiz e David e rendere la Juve ancora più forte in zona gol.

Sancho più lontano dalla Juventus: inserimento last-minute della sua ex squadra

Il nome privilegiato per questo rinforzo è sempre quello di Jadon Sancho, l’ala d’attacco inglese che gioca nel Manchester United. Il club britannico però non punterà sul classe 2000 e dunque sta provando a cederlo al miglior offerente: una situazione comoda per la Juventus, che però non ha ancora affondato il colpo.

Il motivo di questo tentennamento sta nelle uscite: la Juve prima di accaparrarsi il talento inglese deve cercare di cedere almeno uno tra Nico Gonzalez e Timothy Weah, così da liberare spazio per un nuovo innesto in attacco. Una situazione in stand-by che però rischia di sfumare definitivamente ed all’improvviso.

Secondo quanto riferito dal giornalista tedesco Julius Schamburg di Kicker, il Borussia Dortmund nelle ultime ore sarebbe tornato con forza su Sancho. La squadra giallo-nera vuole provare a riportare l’esterno inglese in Bundesliga, anticipando la concorrenza della Juve: contatti già avviati e pronta un’offerta da 18-20 milioni (bonus inclusi) per accontentare il Manchester United.

La Juventus rischia la beffa se non dovesse rispondere a questo assalto. Per Sancho invece si tratterebbe della terza esperienza in carriera al Borussia: il calciatore londinese giocò infatti da giovanissimo fino al 2021 con i tedeschi, per poi tornarvi in prestito nella stagione 2023-2024. Ora l’ennesima tentazione in arrivo dal Signal Induna Park che può far saltare il banco.