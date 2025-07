La Lazio tenta il colpaccio dall’Inter con la formula del prestito per un anno. Sarri può finalmente avere un gradito rinforzo.

La situazione della Lazio sul calciomercato estivo in corso è davvero singolare. La società di Claudio Lotito è inevitabilmente ferma, bloccata da un parametro finanziario che viene considerato dalla Consob come una limitazione totale. Ci riferiamo all’ormai noto indice di liquidità.

Quello che Lotito stesso ha definito “indice di stupidità”, poiché contrario al blocco imposto alla sua Lazio, rischia di far trascorrere l’intera estate ai biancocelesti in pieno immobilismo, senza neanche un’operazione in entrata. Ciò che si richiede al patron laziale è un aumento di capitale, oppure una manovra finanziaria che possa risollevare tale parametro.

In queste ore i legali della Lazio stanno lavorando con la FIGC per cercare di sbloccare il mercato ed evitare che mister Maurizio Sarri non possa avere neanche un tassello nuovo a propria disposizione. Possibile che ai biancocelesti venga concesso di fare operazioni solo a costo zero, puntando su svincolati o su prestiti secchi. E proprio in questo ambito potrebbe spuntare una grande opportunità.

Lazio, chiesto Pio Esposito in prestito secco: l’Inter ci pensa

I rapporti societari tra Lazio ed Inter sono storicamente positivi. Non soltanto per il rispetto che c’è tra le due tifoserie, ma anche per le tante operazioni di mercato che si sono sviluppate nel corso degli anni sull’asse Roma-Milano.

Ecco perché Lotito intende fare un tentativo con la società nerazzurra, provando a strappare in prestito un grande talento scuola Inter. L’idea è quella di chiedere, quando il mercato sarà anche solo parzialmente sbloccato, il prestito secco di Francesco Pio Esposito, il chiacchieratissimo centravanti appena rientrato dall’annata in B allo Spezia.

Una soluzione a cui l’Inter potrebbe anche dare parere positivo. L’intenzione dei nerazzurri è quella di non vendere affatto Esposito, che viene considerato un asset prezioso per il futuro. Non a caso Marotta avrebbe già rifiutato alcune proposte a titolo definitivo sui 30-40 milioni per lui. Ma un’altra stagione in prestito, stavolta in una piazza importante di Serie A, potrebbe essere la soluzione ideale.

Sarri è un grande estimatore di Pio Esposito e pare che lo stesso allenatore toscano avesse fatto il suo nome tra i rinforzi richiesti alla dirigenza laziale nei primi colloqui. Inoltre, un eventuale approdo del centravanti classe 2005 potrebbe anche dare il là alla partenza del Taty Castellanos, per il quale la Lazio avrebbe già ricevuto alcune proposte intriganti dalla Liga spagnola.