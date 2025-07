Notizia che riguarda Michael Schumacher e la sua grande storia in Formula 1: la scelta è definitiva e lascia i tifosi col fiato sospeso.

Finora nella storia della Formula 1 nessuno ha fatto meglio di Michael Schumacher. Nessun altro pilota, a parte Lewis Hamilton, è riuscito a vincere sette titoli mondiali in questo sport, divenendo così iconico, dominante e continuo come il tedesco ex Ferrari.

Sarebbe bello se oggi Schumi fosse ancora un personaggio attivo nel mondo delle 4 ruote, magari aiutando proprio la scuderia italiana a cui è rimasto sempre legato grazie alla sua grande esperienza e fame di vittorie. Invece, come ben sappiamo, il destino ha riservato tutt’altro al Kaiser, costretto dal 2013 ad una vita fatta di privacy ristretta e continue cure e terapie.

Tutta colpa dell’incidente sciistico sulle Alpi francesi che gli cambiò totalmente la vita, a causa di uno schianto devastante su delle rocce. Oggi si sa ancora molto poco delle reali condizioni di salute di Schumacher, fatto sta che non è più apparso pubblicamente e che non tornerà più l’uomo che era prima della tragedia.

Un altro pezzo di Schumacher se ne va: venduta all’asta la prestigiosa monoposto del 2001

Negli ultimi tempi, sempre legandoci al mito di Schumacher, stanno finendo all’asta diversi cimeli appartenuti all’ex pilota o che hanno fatto parte della sua carriera su pista. L’ultima grande vendita è stata messa a segno dalla nota casa d’aste internazionale RM Sotheby’s, che nei giorni del Gran Premio di Monaco ha ottenuto una cifra record per una monoposto leggendaria.

Si tratta della Ferrari F2001 guidata da Schumacher durante quello stesso mondiale di Formula 1. Una vettura iconica, proprio perché ha aiutato il Kaiser a superare alcuni record storici. Intanto fu la monoposto con cui ottenne il suo quarto titolo mondiale in carriera, inoltre sorpassò il record di successi di Alain Prost dopo il trionfo nel GP del Belgio. Senza dimenticare i 123 punti finali in quell’annata, risultato davvero impressionante.

Una Ferrari iconica e dal valore economico enorme; non a caso Sotheby’s ha venduto la monoposto in questione per una cifra pari a 18,17 milioni di dollari. Era impossibile non arrivare a certe somme folli, proprio perché la F2001 fu guidata da una leggenda come Schumacher e fu la combinazione di ingegneria e innovazione meccanica a servizio della F1.

La F2001 entra nel novero delle auto da corsa più costose di sempre, tra quelle battute all’asta. Nessuna però finora si avvicina ai 52 milioni di dollari investiti per la leggendaria Mercedes W196 Streamliner, monoposto anni ’50 utilizzata da piloti iconici come Fangio e Moss.