Problema non di poco conto per l’Inter, che rischia di perdere un suo big. Inoltre le indicazioni dell’ambiente non sono così positive.

L’Inter, in vista della prossima stagione, ha l’obbligo di dimenticare le recenti batoste, subite soprattutto nella corsa Scudetto persa contro il Napoli e nella finale di Champions League contro il PSG. Per farlo dovrà ripartire con un nuovo progetto, senza dimenticare i suoi punti di forza.

Ecco perché i tifosi nerazzurri si aspettano grandi colpi dal mercato estivo, anche senza risparmiarsi qualche uscita di lusso. Dopo l’era, ormai terminata, di Simone Inzaghi come allenatore è il tempo di dare fiducia alle nuove idee del giovane Cristian Chivu. Il quale però ha bisogno di elementi diversi per poter esprimere il proprio calcio.

Uno dei crucci maggiori per Chivu e per l’Inter del futuro riguarda il centrocampo. Probabilmente si passerà dalla linea a tre preferita da Inzaghi ad un tandem mediano più apprezzato dal romeno (che si baserà sul 3-4-2-1). Ma bisognerà capire su quali elementi poter ancora puntare e quali invece dovrebbero fare le valigie.

I tifosi lo bocciano, l’Inter riflette: difficile la permanenza di Zielinski

Uno dei calciatori del centrocampo nerazzurro attuale, con maggiori perplessità sul futuro, è senza dubbio Piotr Zielinski. Il calciatore ex Napoli era arrivato all’Inter a parametro zero, come colpaccio per rinforzare la mediana strappato ad una rivale. Ma nella scorsa stagione non ha convinto a pieno.

Come riferito dal portale Calciomercato.it, Zielinski starebbe rischiando il taglio dalla rosa di Chivu. Non tanto per le sue qualità tecniche, assolutamente indiscutibili, bensì per due parametri che non soddisfano il club: il costo elevato dell’ingaggio (percepisce 4,5 milioni netti a stagione) ed i troppi infortuni muscolari subiti. Basti pensare che nell’ultima stagione il polacco ha saltato ben 17 gare ufficiali per problemi fisici.

Un monito piuttosto chiaro arriva anche dalla tifoseria interista. Sui social i supporter nerazzurri si sono espressi in maniera molto chiara sul futuro di Zielinski, reputando il calciatore come poco affidabile e spesso vittima di infortuni. Dunque un esubero costoso e fragile, che andrebbe ceduto per poter reinvestire un elemento più adatto al progetto tecnico.

Sucic è tutto da vedere, Frattesi non è forte. L’unico presentabile è Zielinski che non fa una buona stagione da 2 anni e salta 20+ partite l’anno — Marotta💤💤 (@lisarf5) July 28, 2025

Non sarà facile per Beppe Marotta riuscire a cedere Zielinski al miglior offerente, visto che poche squadre potranno accollarsi il suo lauto stipendio. La cessione del 31enne è comunque uno degli obiettivi dichiarati in uscita. Oltre al polacco ex Napoli si attendono proposte ufficiali anche per Asllani (che piace in Liga) e Frattesi.