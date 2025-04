Genoa – Lazio, Focolari ‘A Botta Calda’ ▷ “Era nell’aria: avevo visto Bergamo, Bodo e derby”

La Lazio torna a sorridere dopo la debacle europea, con tanto di aggancio alla Juve sconfitta a Parma, in una serata in cui si rilanciano tutti, a partire da Boulaye Dia, che in tandem con Castellanos torna a timbrare il cartellino offrendosi a Baroni come alternativa tattica credibile in un attacco a due nello scacchiere biancoceleste.

Un’iniezione di fiducia che è aria fresca in una settimana del genere, con la sola nota stonata di Belahyane, espulso appena subentrato: ora l’Europa che conta è tutta da giocare.

(PLAY) Il commento di Furio Focolari ‘A Botta Calda’