L’Inter potrebbe fare uno sgarro a sorpresa ai rivali della Juventus: idea di mercato di Beppe Marotta che risolverebbe la mancanza.

Difficile nel calcio italiano di oggi trovare una rivalità più sentita ed accesa come quella tra Inter e Juventus. Due club storici, che quando si incrociano danno vita al cosiddetto Derby d’Italia, ma che negli ultimi anni non sono sicuramente stati accomunati per simpatia e fair play reciproco.

Tanti gli sfottò e le frecciatine tra le tifoserie, anche più sentite di ogni stracittadina calcistica. Schermaglie che dal campo durante l’estate si trasferiscono in ambito calciomercato. Proprio in tal senso va segnalata una idea di Beppe Marotta, attuale presidente dell’Inter, pronto a strappare un difensore di prospettiva che la Juventus invece ha snobbato qualche tempo fa.

Stiamo parlando del belga Koni de Winter, centrale classe 2002. Ma cosa accomuna le due grandi rivali del Nord a questo calciatore? Intanto la Juve, che lo scovò giovanissimo in Belgio, ha avuto la colpa di cederlo troppo rapidamente al Genoa per soli 8 milioni di euro. Ed ora è l’Inter che vorrebbe acquistarlo come perno della propria retroguardia, facendo anche un dispetto indiretto ai bianconeri.

De Winter nuovo obiettivo concreto dell’Inter: il belga scavalca Leoni nelle preferenze nerazzurre

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore Marotta e l’alta dirigenza interista avrebbe deciso di virare con una certa forza su De Winter per rimpolpare e ringiovanire la difesa. L’Inter ha bisogno di un nuovo elemento che possa dare freschezza e versatilità alla linea a tre di mister Chivu.

Inizialmente l’obiettivo primario sembrava essere Giovanni Leoni del Parma, altro talento assoluto della Serie A italiana. Ma il giovanissimo centrale costa troppo, visto che i ducali continuano a chiedere intorno ai 35-40 milioni di euro per liberare il classe 2006. Troppi per le casse nerazzurre, che non vorrebbero spendere così tanto per il nuovo difensore.

Ecco allora spuntare De Winter come nuovo obiettivo primario per la difesa, un calciatore abile sia a giocare da leader centrale che da braccetto destro, magari alternativo a Pavard e Darmian. Le richieste economiche del Genoa sono intorno ai 25 milioni, dunque meno esose di quelle del Parma per Leoni. Un affare sul quale Marotta comincerà a lavorare a breve, sperando di portare ad alti livelli l’ex talento scuola Juve.

La decisione di virare su De Winter passa anche da quella relativa all’assalto per Ademola Lookman. Infatti l’Inter sta preparando il tesoretto ideale per convincere l’Atalanta a cedere l’attaccante inglese, obiettivo numero uno per la corsia sinistra. L’affare Leoni invece avrebbe escluso di fatto la spesa per Lookman.