Un tempo l’Italia era tra le economie trainanti del pianeta: stipendi dignitosi, case accessibili anche a chi svolgeva lavori impiegatizi, possibilità concrete per le famiglie di offrire un futuro ai propri figli. Oggi, tutto questo sembra un lontano ricordo. Sempre più cittadini si chiedono a cosa serva realmente restare dentro un’Unione Europea che, piuttosto che proteggerli, sembra favorire interessi lontani da quelli nazionali. In questo scenario si inserisce la vicenda che ha coinvolto l’OMS, l’UE (nello specifico la Commissione Europea) e, soprattutto, l’Italia, che il 18 luglio 2025 ha comunicato ufficialmente il rifiuto agli emendamenti del Regolamento Sanitario Internazionale. Un gesto forte, destinato a segnare una frattura istituzionale.

Ma ciò che preoccupa non è solo il contenuto di quegli emendamenti: è il fatto che la Commissione Europea abbia già dato il suo assenso, nel silenzio più totale, modificando una norma per poter negoziare direttamente con l’OMS anche in nome degli Stati membri.

Regoli: “Questa Unione Europea è fallita, economicamente e politicamente”

Ospite di “Un Giorno Speciale”, Raffaella Regoli ha denunciato con toni accesi e argomentazioni puntuali il ruolo centrale dell’Unione Europea (e in particolare della presidente Ursula von der Leyen) in questa nuova dinamica di potere:

“Questa Unione Europea è fallita, è fallita non solo economicamente e quindi ha una bolla finanziaria, ma è fallita su tutto. E in più si sta creando un’asse molto pericolosa grazie proprio alla signora Von der Leyen”.

Secondo la giornalista, Ursula von der Leyen starebbe portando avanti un progetto sovranazionale che include la Germania, il Regno Unito, e ora anche l’OMS, in una rete di alleanze industriali, militari e sanitarie.

Una modifica silenziosa: così l’UE si è inserita nei lavori dell’OMS

Il cuore della denuncia riguarda una modifica procedurale all’interno dell’UE, passata sotto silenzio, che in futuro permetterà a Bruxelles di partecipare direttamente ai tavoli dell’OMS, pur non essendo uno Stato membro. Di fatto, la Commissione ha dato il via libera agli emendamenti del Trattato Pandemico prima ancora che i singoli Stati si esprimessero.

Regoli avverte: “Voi mi direte, ma che c’entra l’Europa se gli Stati sono sovrani in OMS? C’entra, perché è stata modificata una regola per cui l’Europa può andare a discutere e assistere ai lavori dell’OMS”.

Intanto l’Italia, a differenza di Bruxelles, ha preso una posizione netta: nessuna adesione agli emendamenti che, se approvati, avrebbero consentito all’OMS di dichiarare emergenze sanitarie internazionali anche senza il consenso dei governi, imponendo protocolli vincolanti, green pass globali, obblighi vaccinali e restrizioni ai viaggiatori.

Il caso Biotecnopolo di Siena e il nuovo asse sanitario europeo

Ma il capitolo OMS non si ferma qui. Regoli ricorda come, proprio mentre l’opinione pubblica era distratta, sia nato in Italia il Biotecnopolo di Siena, un hub biotecnologico legato allo sviluppo di vaccini, che inizialmente doveva essere finanziato con fondi PNRR, poi bloccati da Meloni.

Il progetto, però, non è stato fermato, bensì rilanciato grazie al finanziamento dell’“European Vaccines Hub”, con la regia tedesca e il coinvolgimento di Paesi Bassi e Germania. “Noi abbiamo una parte a Siena, ma la testa è in Germania”, osserva Regoli. “Hanno creato un asse in cui noi siamo solo il braccio esecutivo”.

“Oggi il Parlamento europeo è solo uno specchietto per le allodole”

Sul piano istituzionale, la giornalista è altrettanto netta. Per lei, il Parlamento europeo non ha più alcun potere reale, e le decisioni vengono prese interamente dalla Commissione, organismo non eletto dai cittadini.

“Oggi il potere ce l’ha la Commissione. Il Parlamento è uno specchietto per le allodole, è una scatola vuota”.

E ancora: “Bisogna puntare sulla politica, ma come influenzi la politica? Facendo pressione attraverso l’opinione pubblica, attraverso le azioni. I giornalisti denunciano, ma è il popolo che deve alzarsi dal divano. Si chiama resistenza attiva”.

OMS, L’Italia dice no: ma l’UE ha già detto sì

Il rifiuto dell’Italia agli emendamenti dell’OMS è un segnale importante, anche perché altri Paesi — come Stati Uniti e Austria — hanno preso la stessa posizione. Ma resta il dato più inquietante: la Commissione europea ha già detto sì. E lo ha fatto senza che nessun cittadino ne fosse davvero informato.

Mentre la sovranità sanitaria, politica e culturale si trasferisce lentamente fuori dai confini nazionali, l’unico vero argine sembra rimanere la pressione dell’opinione pubblica.