Un’estate agitata aleggia su Vinovo, dove la Juventus si trova coinvolta in un mix di mercato complicato, frizioni interne e nuove sfide dirigenziali. Tra acquisti da finalizzare, nomi importanti da piazzare e malumori che trapelano, il club bianconero sembra muoversi in una fase delicata della sua rifondazione.

L’ombra della “terza persona”

A infiammare la cronaca juventina sono state le dichiarazioni di Badu Sangaré, agente di Timothy Weah, che ha parlato apertamente di un dirigente che “crea problemi per vendetta personale” e che avrebbe rovinato anche il Mondiale del proprio assistito. “Due dirigenti cercano soluzioni”, ha dichiarato Sangaré, “uno invece è alla ricerca di se stesso“. Il riferimento, seppur non esplicito, punta dritto a una figura interna all’area sportiva bianconera, accusata di aver cercato di spedire Weah al Nottingham Forest e ora di bloccarne il passaggio al Marsiglia con pretese economiche fuori mercato. Una situazione che, secondo quanto riportato da Xavier Jacobelli ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport e News, è solo “uno dei tanti fronti aperti in casa Juve”.

Un mercato in salita

Jacobelli fotografa la situazione con chiarezza: “Questa è un’estate particolarmente accidentata per la Juventus”. Tra i casi Vlahović, Arthur, Douglas Luiz e ora Weah, l’impressione è che si proceda più per urgenze che per visione. Eppure, il tempo stringe: “Siamo al 28 luglio e il 24 agosto si gioca contro il Parma. Il tempo fugge”, ammonisce. Lo scenario è radicalmente opposto rispetto a un anno fa, quando, secondo Transfermarkt, il club investì oltre 230 milioni di euro in entrata. Oggi la parola d’ordine sembra essere contenimento.

Il mancato arrivo di Conte pesa

Sullo sfondo aleggia il rimpianto Antonio Conte. Per Jacobelli, “forse la stagione è cominciata in salita proprio da lì”. Il no del tecnico leccese, seguito alla sua decisione di restare fermo dopo la parentesi al Tottenham, ha probabilmente cambiato i piani della società, che ora si affida a Igor Tudor per costruire una nuova identità. “Per i tifosi bianconeri, Conte sarebbe stato la panacea dei mali“, sottolinea Jacobelli, ricordando come l’ultimo scudetto della Juventus risalga ormai al 2020, firmato da Sarri.

Il caso Vlahović e le manovre attorno a Kolo Muani

In chiusura, Jacobelli ha toccato anche il destino di Dusan Vlahović, altro nodo centrale di questo mercato bianconero. “Più passa il tempo e più si rafforza l’impressione che la destinazione finale possa essere il Milan”, afferma, richiamando le voci che arrivano dall’ambiente rossonero. Ma la Juventus guarda anche oltre, con occhi puntati su Randal Kolo Muani, attaccante che però costa caro: “Il PSG punta alla cessione definitiva, si parla di almeno 60 milioni di euro”, conclude Jacobelli. E in un’estate in cui ogni euro pesa, anche sognare può diventare un lusso.