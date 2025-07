Matias Soulé a sorpresa potrebbe essere il sacrificato della Roma in questa sessione di mercato. In arrivo l’offerta giusta.

La regola di base per la Roma in questa sessione estiva di calciomercato è chiara: nessuno dei componenti della rosa è incedibile. Il club giallorosso infatti, che deve rispettare i paletti finanziari imposti dalla UEFA, non può permettersi di rifiutare offerte realmente allettanti per i propri gioielli.

Forse l’unico su cui c’è il veto del club è Mile Svilar, portiere che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2030 e considerato un vero fuoriclasse dalla tifoseria. Per il resto, verranno ascoltate e valutare le proposte in arrivo per qualsiasi altro calciatore. Persino per Paulo Dybala, che è legatissimo ai colori giallorossi, ma in caso di proposta concreta non può certo pensare di essere intoccabile.

Uno dei calciatori della rosa di Gasperini che è maggiormente soggetto di interessi altrui è Matias Soulé. Il fantasista argentino classe 2003 che nella scorsa stagione ha preso per mano la Roma, trascinandola a suon di gol ed assist nella seconda parte di campionato. Nonostante la giovane età e l’importanza all’interno della rosa, non è da escludere un sacrificio di mercato per Soulé.

Roma, doppia proposta inglese per Soulé: è lui il sacrificato di lusso?

Una cessione importante durante il corso dell’estate permetterebbe alla Roma sia di attuare le plusvalenze utili a rientrare nei paletti UEFA. Ma soprattutto di reinvestire il denaro per completare alcuni reparti ad oggi sgombri. Che sia Soulé il nome giusto per questo sacrificio?

Intanto dall’Inghilterra si segnalano due club di Premier League fortemente interessati all’argentino ex Juve e Frosinone. Si tratta in particolare di Tottenham ed Aston Villa, club che puntano in alto e hanno bisogno di elementi giovani e talentuosi per il loro schema offensivo.

Sul piatto pronti ben 32 milioni di euro (bonus compresi), che possono far tentennare le resistenze giallorosse. Ma la Roma, che lo scorso anno ha investito 26 milioni più bonus per strappare Soulé dalla Juve, chiederà sicuramente una cifra più elevata per il cartellino del talento sudamericano, considerandolo a ragione uno degli esterni offensivi più forti in circolazione.

In attesa di offerte reali e concrete, la Roma valuta se sacrificare Soulé sul mercato oppure respingere tali eventuali proposte. Va tenuto infatti conto del parere di mister Gasperini, che in queste prime uscite estive di precampionato ha dimostrato di puntare forte sul 22enne argentino. Allo stesso tempo la cessione dell’ex Juve potrebbe finanziare l’acquisto di un’ala sinistra di livello internazionale, tipologia di calciatore che manca alla Roma di oggi.