La mattina di mercoledì 11 novembre circa seimila scuole italiane hanno ricevuto lo stesso messaggio minatorio. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Istruzione, precisando un dettaglio non secondario: non tutte le scuole che l’hanno ricevuto sono state evacuate. In molti istituti studenti e personale sono usciti in strada, in attesa delle verifiche delle forze dell’ordine. Altrove, invece, le lezioni sono andate avanti.

Il messaggio, con oggetto «Avviso di pericolo», era firmato da un fantomatico «Mikhail Andropov», che si presentava come leader del «Vilayat di Misoginistan». Il tono era apocalittico: «Siamo venuti per annientarvi», si leggeva, insieme all’annuncio di un genocidio contro gli italiani. Il mittente sosteneva di aver lasciato nell’edificio «un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza», nascosto in un sacchetto di plastica. Nel testo si parlava anche di una bomba sull’auto della presidente del Consiglio e si minacciava di finire «i sopravvissuti a coltellate».

La verifica in rete

Tra chi ha scelto di non evacuare c’è Anna Bertato, dirigente dell’istituto comprensivo di via Maniago a Milano. «Ho guardato l’indirizzo mail e sono andata subito in rete a verificarlo», ha raccontato. Il risultato è stato immediato: la casella del mittente risultava già segnalata come spam da uno studente di un’università di Taiwan.

Nonostante la tensione che si respirava tra il personale, la preside ha deciso di tenere aperta la scuola. Una scelta che ha evitato a bambini e famiglie una mattinata di caos.

Non è stata l’unica

La stessa linea è stata seguita in altre scuole milanesi. La preside del liceo Berchet ha segnalato la mail alle forze dell’ordine senza mandare a casa gli studenti, e così ha fatto anche il preside del Bareto.

Al liceo Parini il dirigente Massimo Nunzio Barrella ha mantenuto le lezioni dopo essersi confrontato con la polizia postale. A convincerlo è stato anche il tono del messaggio: «Sembrava un messaggio dei marziani», ha spiegato all’Adnkronos. Ha però ammesso che, se la mail fosse arrivata solo alla sua scuola o a pochi istituti, avrebbe fatto evacuare.

Anche a Terni, ai licei Angeloni, il dirigente Luigi Sinibaldi ha raccontato all’ANSA che la polizia di Stato gli ha confermato che non serviva evacuare. La mail, infatti, era arrivata a quasi tutti gli istituti italiani.



La lezione non è certo liquidare un potenziale pericolo con una ricerca su Google. Nei casi raccontati, la verifica online si è sempre accompagnata al confronto con le forze dell’ordine. Ma davanti a una minaccia inviata a pioggia a migliaia di destinatari, qualche minuto di controllo può fare la differenza tra un’evacuazione necessaria e una giornata di scuola che si poteva salvare.